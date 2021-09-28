В Баку почтили память Альберта Агарунова

28 сентября, 21:04

По случаю Дня памяти члены общественного объединения ветеранов-танкистов, представители религиозной общины горских евреев города Баку, сотрудники посольства Израиля в Азербайджане и Исполнительной власти Наримановского района посетили памятник, возведенный в честь Национального героя, танкиста Альберта Агарунова.

Сначала минутой молчания была почтена память сынов Родины, павших шехидами за территориальную целостность Азербайджана, отмечает АЗЕРТАДЖ.

На церемонии почтения памяти было отмечено, что представители различных национальностей, живущие на протяжении столетий в нашей стране в условиях дружбы и братства, наряду с азербайджанцами сражались и проявляли героизм в Первой и Второй Карабахской войнах. Живущие в нашей стране представители других народов всегда были готовы отдать жизнь за каждую пядь наших земель. Один из таких героических сыновей – представитель еврейского народа, Национальный герой Азербайджана, танкист Альберт Агарунов, который, отдав жизнь в боях за Шушу, возвысился на вершину шехидства. Наш народ всегда высоко чтит светлую память Альберта Агарунова, с глубоким уважением и почтением вспоминает о нем.

Было отмечено, что справедливая борьба героических сынов Родины под руководством победоносного Верховного главнокомандующего в 44-дневной Отечественной войне завершилась восстановлением исторической справедливости. То, что не смогли завершить такие сыны, как Альберт, вступившие в справедливую борьбу за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, претворили в жизнь на поле боя в Отечественной войне их героические продолжатели.

Выступившие председатель Общественного объединения ветеранов-танкистов Гаджи Азимов, генерал-майор Эльман Оруджев и другие отметили, что повышение у молодежи духа военного патриотизма, пропаганда боевого пути наших героев, ставших шехидами во имя суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и освобождения наших земель, имеет важное значение. Азербайджан одно из немногих государств в мире, где царит гармония религиозного и культурного разнообразия. Все, кто посещают сегодня могилу Альберта, чтят память шехидов как Первой Карабахской, так и Отечественной войны.

Было доведено до внимания, что боевые товарищи с большим уважением и почтением называли «Легендой Шуши» прославившегося своим патриотизмом и отвагой 23-летнего А.Агарунова, который в 1991 году добровольно отправился на фронт. Он, как командир танка, принял участие в ожесточенных боях в направлении Шуши, Дашалты, Джамилли. 8 мая 1992 года А.Агарунов героически пал шехидом в боях за защиту Шуши.

Было сообщено, что по Указу президента Азербайджана от 7 июня 1992 года Альберт Агарунов был посмертно удостоен звания Национального героя Азербайджана. Он – сын не только еврейского, но и азербайджанского народа. Его имя будет вечно жить в сердцах обоих народов.

Участники церемонии почтения памяти посетили могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова в Шехидляр хиябаны.

Напомним, что одна из улиц в Наримановском районе столицы названа в честь Национального героя. На основе совместного проекта религиозной общины горских евреев и Национального фонда «Деде Горгуд» учреждена премия «Альберта Агарунова».

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Предоставление автономии карабахским армянам исключено, заявил Ильхам Алиев

28 сентября, 19:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления какой-либо автономии армянам, проживающим в Карабахе.

«Что касается разговора об автономии, то сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно знают позицию Азербайджана. Мы в свое время предлагали предоставить армянам определенную степень самоуправления, но они неизменно отвергали этот вариант. Они говорили только о «независимости». А сейчас, когда конфликт остался позади, они поднимают вопрос об автономии. Но в нашу повестку не входит предоставление им какой-либо автономии», — сказал Алиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на французский телеканал France 24.

Алиев вновь подтвердил свою позицию, что считает армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершенным. «Конфликт решен, это моя позиция, реальность показывает, что эта позиция верная. Поэтому какие-либо заявления о том, что конфликт не решен, они не только не уместны, но и очень опасны. Если конфликт не решен, то пусть скажут, как его надо решить. (…) Поэтому заявления о том, что конфликт не урегулирован, являются не только контрпродуктивными, но и вредными», — отметил президент.

Глава государства также предостерег Армению от попыток реванша по Карабаху. «Мои слова могут прозвучать грубо – я предупреждал и предупреждаю Армению — любая угроза нашей стране получит жесткий ответ и в Армении знают, как мы можем ответить. Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов против нас. Мы не хотим начинать новую войну, нам это не нужно. Но я считаю, что сейчас время предупредить армян о том, что не надо думать о реванше, а надо думать о будущем», — отметил он.

Алиев также призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, начать делимитацию и демаркацию границ, подготовку к переговорам по подписанию мирного договора.