В Баку почтили память Альберта Агарунова

По случаю Дня памяти члены общественного объединения ветеранов-танкистов, представители религиозной общины горских евреев города Баку, сотрудники посольства Израиля в Азербайджане и Исполнительной власти Наримановского района посетили памятник, возведенный в честь Национального героя, танкиста Альберта Агарунова.

Сначала минутой молчания была почтена память сынов Родины, павших шехидами за территориальную целостность Азербайджана, отмечает АЗЕРТАДЖ.

На церемонии почтения памяти было отмечено, что представители различных национальностей, живущие на протяжении столетий в нашей стране в условиях дружбы и братства, наряду с азербайджанцами сражались и проявляли героизм в Первой и Второй Карабахской войнах. Живущие в нашей стране представители других народов всегда были готовы отдать жизнь за каждую пядь наших земель. Один из таких героических сыновей – представитель еврейского народа, Национальный герой Азербайджана, танкист Альберт Агарунов, который, отдав жизнь в боях за Шушу, возвысился на вершину шехидства. Наш народ всегда высоко чтит светлую память Альберта Агарунова, с глубоким уважением и почтением вспоминает о нем.

Было отмечено, что справедливая борьба героических сынов Родины под руководством победоносного Верховного главнокомандующего в 44-дневной Отечественной войне завершилась восстановлением исторической справедливости. То, что не смогли завершить такие сыны, как Альберт, вступившие в справедливую борьбу за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, претворили в жизнь на поле боя в Отечественной войне их героические продолжатели.

Выступившие председатель Общественного объединения ветеранов-танкистов Гаджи Азимов, генерал-майор Эльман Оруджев и другие отметили, что повышение у молодежи духа военного патриотизма, пропаганда боевого пути наших героев, ставших шехидами во имя суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и освобождения наших земель, имеет важное значение. Азербайджан одно из немногих государств в мире, где царит гармония религиозного и культурного разнообразия. Все, кто посещают сегодня могилу Альберта, чтят память шехидов как Первой Карабахской, так и Отечественной войны.

Было доведено до внимания, что боевые товарищи с большим уважением и почтением называли «Легендой Шуши» прославившегося своим патриотизмом и отвагой 23-летнего А.Агарунова, который в 1991 году добровольно отправился на фронт. Он, как командир танка, принял участие в ожесточенных боях в направлении Шуши, Дашалты, Джамилли. 8 мая 1992 года А.Агарунов героически пал шехидом в боях за защиту Шуши.

Было сообщено, что по Указу президента Азербайджана от 7 июня 1992 года Альберт Агарунов был посмертно удостоен звания Национального героя Азербайджана. Он – сын не только еврейского, но и азербайджанского народа. Его имя будет вечно жить в сердцах обоих народов.

Участники церемонии почтения памяти посетили могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова в Шехидляр хиябаны.

Напомним, что одна из улиц в Наримановском районе столицы названа в честь Национального героя. На основе совместного проекта религиозной общины горских евреев и Национального фонда «Деде Горгуд» учреждена премия «Альберта Агарунова».