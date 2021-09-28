Секута призвал Вашингтон к сотрудничеству с Баку и Ереваном

США должны использовать свое влияние в регионе, чтобы создать благоприятные условия лидерам Азербайджана и Армении для достижения мира, стабильности и устойчивой безопасности в двусторонних отношениях, говорится в статье члена консультативного совета Caspian Policy Center и бывшего американского посла в Баку Роберта Секуты под названием «Америка может укрепить нестабильный мир между Азербайджаном и Арменией».

США должны работать с двумя странами над открытием новых транспортных и коммуникационных узлов на Южном Кавказе, считает Секута. По его мнению, это создаст условия для деловых возможностей, экономического развития и благополучия и армян, и азербайджанцев. При этом он добавил, что все это еще более значимо для Армении, находящейся в изоляции.

Подобные проекты в ответ на китайскую инициативу «Один пояс, один путь» будут стимулировать экономическое развитие на Кавказе и в Центральной Азии, экс-посол отметил, что это не потребует от США значительных затрат либо ресурсов, лишь небольшой инициативы и усилий.

По его словам, десятилетия конфликта мешают многим армянам и азербайджанцам не только доверять друг другу, но и узнавать друг друга.

«Соединенные Штаты должны сотрудничать с Арменией и Азербайджаном, чтобы наладить личные связи для изучения конкретных вопросов и разработать возможные подходы к их решению. Опыт Северной Ирландии и других конфликтов показывает, что такие программы могут принести значительную пользу», — говорится в статье Секуты, выдержки из которой приводит «Спутник».