Секута призвал Вашингтон к сотрудничеству с Баку и Ереваном

28 сентября, 20:21

США должны использовать свое влияние в регионе, чтобы создать благоприятные условия лидерам Азербайджана и Армении для достижения мира, стабильности и устойчивой безопасности в двусторонних отношениях, говорится в статье члена консультативного совета Caspian Policy Center и бывшего американского посла в Баку Роберта Секуты под названием «Америка может укрепить нестабильный мир между Азербайджаном и Арменией».

США должны работать с двумя странами над открытием новых транспортных и коммуникационных узлов на Южном Кавказе, считает Секута. По его мнению, это создаст условия для деловых возможностей, экономического развития и благополучия и армян, и азербайджанцев. При этом он добавил, что все это еще более значимо для Армении, находящейся в изоляции.

Подобные проекты в ответ на китайскую инициативу «Один пояс, один путь» будут стимулировать экономическое развитие на Кавказе и в Центральной Азии, экс-посол отметил, что это не потребует от США значительных затрат либо ресурсов, лишь небольшой инициативы и усилий.

По его словам, десятилетия конфликта мешают многим армянам и азербайджанцам не только доверять друг другу, но и узнавать друг друга.

«Соединенные Штаты должны сотрудничать с Арменией и Азербайджаном, чтобы наладить личные связи для изучения конкретных вопросов и разработать возможные подходы к их решению. Опыт Северной Ирландии и других конфликтов показывает, что такие программы могут принести значительную пользу», — говорится в статье Секуты, выдержки из которой приводит «Спутник».

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Предоставление автономии карабахским армянам исключено, заявил Ильхам Алиев

28 сентября, 19:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления какой-либо автономии армянам, проживающим в Карабахе.

«Что касается разговора об автономии, то сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно знают позицию Азербайджана. Мы в свое время предлагали предоставить армянам определенную степень самоуправления, но они неизменно отвергали этот вариант. Они говорили только о «независимости». А сейчас, когда конфликт остался позади, они поднимают вопрос об автономии. Но в нашу повестку не входит предоставление им какой-либо автономии», — сказал Алиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на французский телеканал France 24.

Алиев вновь подтвердил свою позицию, что считает армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершенным. «Конфликт решен, это моя позиция, реальность показывает, что эта позиция верная. Поэтому какие-либо заявления о том, что конфликт не решен, они не только не уместны, но и очень опасны. Если конфликт не решен, то пусть скажут, как его надо решить. (…) Поэтому заявления о том, что конфликт не урегулирован, являются не только контрпродуктивными, но и вредными», — отметил президент.

Глава государства также предостерег Армению от попыток реванша по Карабаху. «Мои слова могут прозвучать грубо – я предупреждал и предупреждаю Армению — любая угроза нашей стране получит жесткий ответ и в Армении знают, как мы можем ответить. Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов против нас. Мы не хотим начинать новую войну, нам это не нужно. Но я считаю, что сейчас время предупредить армян о том, что не надо думать о реванше, а надо думать о будущем», — отметил он.

Алиев также призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, начать делимитацию и демаркацию границ, подготовку к переговорам по подписанию мирного договора.