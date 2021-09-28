Президент Алиев: Азербайджан никогда не имел территориальных притязаний к Армении

28 сентября, 20:06

Азербайджан никогда не имел территориальных притязаний к Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В моих заявлениях вы никогда не найдете признаков территориальных притязаний. Я имею в виду историческую правду. Это исторический факт, в 1920 году советское правительство решило отделить неотъемлемую часть Азербайджана Зангезур, и присоединить его к Армении, и это решение было выполнено. Произошло это в 1920 году — 101 год назад. Говоря о наших исторических землях, я не говорил о территориальных претензиях. Вы не найдете этого ни в одном из моих выступлений. В то же время, как и любая страна, мы должны знать свою историю, молодое поколение должно знать нашу древнюю историю, знать, где мы жили в прошлом и как туда можно вернуться», — приводит слова Алиева «Интерфакс» со ссылкой на французский телеканал France 24.

Глава государства выразил уверенность, что азербайджанцы вернуться на эти земли.

Я уверен, что мы туда вернемся. Я уже говорил, что мы поедем туда не на танках, а пешком, на машинах и на самолетах. Если после нормализации ситуации будет достигнуто мирное соглашение , почему бы нам не вернуться? Это наше легитимное право»,- сказал президент.

В то же время президент подчеркнул, что в отличии от Азербайджана территориальные претензии предъявляет Армения.

«Я хотел бы обратить внимание вашей аудитории на то, что у Армении есть территориальные претензии к Азербайджану. Они до сих пор заявляют, что «Нагорный Карабах» нам не принадлежит. Они по-прежнему заявляют, что он либо принадлежит Армении, либо является «независимым» образованием. На политической и географической карте Азербайджана нет единицы под названием «Нагорный Карабах». Такого образования не существует. Таким образом, Армения должна, прежде всего, отказаться от любых территориальных претензий к Азербайджану и вести себя хорошо. Мы же проявим адекватное отношение», — заключил Алиев.

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Предоставление автономии карабахским армянам исключено, заявил Ильхам Алиев

28 сентября, 19:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления какой-либо автономии армянам, проживающим в Карабахе.

«Что касается разговора об автономии, то сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно знают позицию Азербайджана. Мы в свое время предлагали предоставить армянам определенную степень самоуправления, но они неизменно отвергали этот вариант. Они говорили только о «независимости». А сейчас, когда конфликт остался позади, они поднимают вопрос об автономии. Но в нашу повестку не входит предоставление им какой-либо автономии», — сказал Алиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на французский телеканал France 24.

Алиев вновь подтвердил свою позицию, что считает армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершенным. «Конфликт решен, это моя позиция, реальность показывает, что эта позиция верная. Поэтому какие-либо заявления о том, что конфликт не решен, они не только не уместны, но и очень опасны. Если конфликт не решен, то пусть скажут, как его надо решить. (…) Поэтому заявления о том, что конфликт не урегулирован, являются не только контрпродуктивными, но и вредными», — отметил президент.

Глава государства также предостерег Армению от попыток реванша по Карабаху. «Мои слова могут прозвучать грубо – я предупреждал и предупреждаю Армению — любая угроза нашей стране получит жесткий ответ и в Армении знают, как мы можем ответить. Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов против нас. Мы не хотим начинать новую войну, нам это не нужно. Но я считаю, что сейчас время предупредить армян о том, что не надо думать о реванше, а надо думать о будущем», — отметил он.

Алиев также призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, начать делимитацию и демаркацию границ, подготовку к переговорам по подписанию мирного договора.