В РПЦ опровергли армян: карабахский конфликт не был «борьбой за христианские ценности»



Некоторые заинтересованные стороны пытались представить карабахский конфликт как «борьбу за христианские ценности». Этот план провалился. Об этом рассказал NEWS.ru представитель Русской Православной Церкви (РПЦ) в Республике Азербайджан протоиерей Константин Поминов. «Я могу сказать с полной уверенностью, что попытка представить этот конфликт как межрелигиозный, антихристианский — полностью провалилась», — подчеркнул священнослужитель.

По мнению Константина Поминова, вторая карабахская армяно-азербайджанская война, с начала которой в эти дни исполнился год, совершенно не религиозна. «Это война, будем говорить, освободительная. Вот представьте себе. 20 процентов оккупированных у Азербайджана территорий. Если сравнить с Россией, это весь Урал. Отнимите у России Урал, долго бы правительство, народ терпел бы и ждал? 30 лет как ждал Азербайджан. Какие только переговоры не велись. В каком только формате. И Минская группа, и Россия участвовала, и зарубежные посредники, и Франция, кто только не был. Но 30 лет земля находилась под оккупацией, — заявил Поминов. — Но когда уже невозможно было терпеть, когда начались ежемесячные, если не еженедельные, провокации в приграничных районах, Азербайджан пошёл просто в освободительную войну. Никакой религиозной подоплеки тут нет».

В качестве примера протоиерей привел Грузию — чисто православную страну, которая также живет в мусульманском окружении. «И тем не менее у Грузии замечательные отношения и с Турцией, и с Азербайджаном. Мы и торгуем, у нас и экономика во многих моментах совместная, обмен туризмом. То есть она вполне прекрасно сотрудничает с исламскими странами. Почему же Армения пытается представить эту войну как антихристианскую?», — задался вопросом Константин Поминов.

В Азербайджане довольно большая община и православных, и католиков, а также немаленькая община лютеран, отметил протоиерей. «Я уж не говорю о различных других церквях, различных направлениях: пятидесятники, баптисты, их тоже немало. 2 процента даже больше христианского населения в Азербайджане. Почему-то нас не трогают, почему-то христиан никто не обижает. Государство замечательно относится. Вот здание, где мы сейчас находимся, построено по распоряжению государства и президента. Второе здание, церковь — отреставрирована. Все церкви в Азербайджане реставрируются по распоряжению президента и правительства. То есть на нас в Азербайджане не оказывается давление. Нас не убивают, не гонят, и почему-то вдруг на соседнюю христианскую страну должны напасть и гнать. Нет, вопрос как раз совершенно не межрелигиозный. Это война против агрессора, против оккупации.

Даже сейчас вот после военных действий Азербайджан гарантирует восстановить все — и армянские духовные строения, и христианские православные, и мусульманские, подчеркнул Константин Поминов. «То есть Азербайджан гарантию дает. Более того, Азербайджан даже дает гарантию того, что армянское духовенство сможет приезжать и служить спокойно там. Хотя эта территория для армян — враждебная. Но Азербайджан позволяет: «Приезжайте! Мы знаем, здесь верующие ваши. Вот, молитесь, пусть у вас будет духовный пастырь»», — отметил протоиерей.

«Понимаете, дело в том, что обижаться на весь народ нельзя. Есть военные преступники, которые должны быть наказаны, а есть народ — там тоже дети, старики, женщины есть, которые не воевали, не хотели воевать и не хотели своих детей посылать на войну», — заявил Константин Поминов.