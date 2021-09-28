Украине предрекли потерю газового транзита в Южную Европу

Киев может потерять транзит российского газа через свою территорию на Балканы и страны юга Европы, заявил «Газете.Ru» директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Южная Европа и балканские страны, которые преимущественно получали газ через украинский транзит, со временем могут также перейти на поставки газа со стороны «Турецкого потока». И если Украина не сможет предложить конкурентных экономических условий, а также гарантировать стабильность поставок, что невозможно в условиях политической нестабильности и конфликта в Донбассе, то начнет терять весь этот транзит», — отметил украинский политолог.
С точки зрения Бортника, «Турецкий поток» потенциально может принять на себя больше половины транзита газа через территорию Украины. По его словам, только новый контракт России и Венгрии с использованием этой ветки будет лишит Киев около 10% нынешних объемов транзита газа.
«Потеря венгерского направления — это примерно минус 10% от нынешних объемов транзита газа