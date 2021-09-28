Акар заявил, что Россия не сдержала своих слов

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар не исключил обсуждения темы участившихся в последний период авиаударов по Идлибской зоне деэскалации с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В беседе с журналистами, Акар отметил, что российская сторона утверждает, что воздушные удары наносятся по «террористическим группам» в Сирии, однако факт в том, что среди жертв или спасающихся от этих авиаударов нет ни одного террориста.

«Я уже долгие годы пытаюсь довести свою позицию по Сирии. Турция выполняет все условия договоренностей с Россией. Мы действуем строго в соответствии с обязательствами. Ожидаем от противоположной стороны такого же отношения», — цитирует его Anadolu.

Турецкий министр подчеркнул, что действия российской авиации формируют новую волну миграции в регионе приводят к радикализации населения. «Турция уже не в силах принять дополнительную волну беженцев. Это знают все стороны. Авиаудары приводят также к росту радикальных настроений. Представьте себе состояние людей, потерявших дома и земли. Об этом мы постоянно говорим. Очень важно обеспечить стабильность и продолжительность договоренностей о режиме прекращения огня. Не стоит забывать, что около миллиона сирийцев, уже вернулись на свои земли из подконтрольных Турции территорий, причем 400 тыс. из них находятся в Идлибе», — сказал министр.

Касаясь темы координации шагов Анкары и Москвы в регионе, Акар отметил, что имеет место «серьезный механизм», над которым работают как турецкая, так и российская стороны.

Глава оборонного ведомства Турции пояснил, что турецкие офицеры на местах встречаются в определенных районах с российскими генералами. Каждая из сторон делится информацией и опасениями. «Надеемся, что по итогам переговоров президентов Турции и РФ в Сочи, действие договоренностей по Идлибу возобновится в полном объеме. Важно политическое урегулирование под эгидой ООН, подготовка новой конституции и проведение выборов, в ход которых не будут вмешиваться внешние силы», — сказал он.

Хулуси Акар также прокомментировал ситуацию в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат. «Турция достигла договоренностей по этому вопросу и с Россией, и с США. К сожалению, наши оппоненты не сдержали слов по отводу террористов с севера Сирии. Мы каждый раз поднимаем этот вопрос и перед Москвой, и перед Вашингтоном», — сказал министр.

Хулуси Акар подчеркнул, что Турция не ставит различий между террористическими организациями. «Это касается террористов РКК и сирийского ответвления этой кровавой организации -YPG. Вне всяких сомнений YPG и РКК – стороны одной медали. Наши союзники вооружают террористов, фотографируются с главарями преступных организаций, что мы считаем крайне ошибочным шагом», — сказал министр.

Турция не допустит формирования каких-либо угроз у своих южных границ, добавил Акар.