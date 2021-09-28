Путин и Эрдоган обсудят Южный Кавказ

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 29 сентября обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье, сообщает пресс-служба Кремля.

«Двадцать девятого сентября в Сочи пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях. Будет также проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье», — говорится в сообщении.