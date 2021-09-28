Азербайджан и Турция достигли нового газового соглашения

В рамках первого этапа разработки газоконденсатного месторождения «Шахдениз», расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, транспортировка газа из Азербайджана в Турцию уже некоторое время как возобновлена. Об этом АПА сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Напомним, что контракт на поставку газа в рамках проекта «Шахдениз-1» был заключен в 2001 году, а его срок истек 16 апреля этого года. После окончания срока действия договора поставки газа из Азербайджана в Турцию в рамках «Шахдениз-1» были приостановлены.

По словам И.Ахмедова, в настоящее время действует новое соответствующее соглашение о поставках газа в Турцию. Детали соглашения И.Ахмедов не раскрыл.