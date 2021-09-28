В Британии решили мобилизовать армию из-за топливного кризиса



Британские власти привели в состояние повышенной готовности военных в рамках действий по решению топливного кризиса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по бизнесу, энергетике и промышленности.

«Британские военные водители автоцистерн будут приведены в состояние готовности для доставки топлива туда, где оно больше всего необходимо, и обеспечения дополнительных гарантий, что запасы топлива останутся высокими», — говорится в заявлении.

Отмечается, что военные водители теперь будут проходить специальную подготовку перед отправкой в командировку, что позволит справиться с «затруднительными обстоятельствами в цепочке поставок».

В сообщении также приводятся слова министра обороны Британии Бена Уоллеса: «Мужчины и женщины наших вооруженных сил готовы помочь уменьшить уровень транспортной нагрузки там, где она больше всего ощущается». «Поэтому я санкционировал приведение военных в повышенную готовность», — пояснил он.

В конце июля британская Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тыс. водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Соединенного Королевства, а тысячи новых ждут сдачи теста на права, что осложняется локдауном на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В результате в стране уже на протяжении нескольких месяцев наблюдаются перебои с поставками топлива, что сказывается на поставках продовольствия в магазины.

Кроме того, нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. На этом фоне британцы начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет. 11 крупнейших компаний топливной промышленности Британии, включая Shell, BP и Exxon Mobil, в совместном заявлении заверили, что спрос на топливо в королевстве вернется к нормальному уровню в ближайшие несколько дней.