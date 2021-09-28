МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за конфликта по поставкам российского газа

Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией «Газпром», передает агентство Блумберг. Другие подробности не приводятся.

Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Позднее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон говорил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.

Венгрия и «Газпром» в понедельник подписали новый контракт. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию.