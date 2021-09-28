В поселке Бина медсестры продавали поддельные COVID-паспорта

На основании поступивших материалов о нарушениях, допущенных в процессе вакцинации в объединенной городской больнице №29, расположенной в поселке Бина Хазарского района столицы, прокуратурой Хазарского района было проведено расследование.

Как сообщили в прокуратуре Хазарского района, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Эльнур Алиев, работающие медсестрами в указанной больнице Асмар Гусейнова, Фирангиз Нехматова, Север Дадашзаде, Улькер Абасова и Сара Аллахвердиева за деньги предоставляли гражданам «форму о вакцинации COVID-19» без проведения вакцинации.

По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (Служебный подлог) Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.