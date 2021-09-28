США выразили желание использовать российские военные базы в Азии



Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли обсудил с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым возможности использования американскими военнослужащими баз РФ в Центральной Азии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, разговор об этом шел на очной встрече в Финляндии, однако Герасимов не дал американскому коллеге каких-либо обещаний.

Как отмечает издание, причиной обсуждения вопроса стало желание американской администрации после вывода войск из Афганистана найти новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы, которые могут исходить из региона.

В то же время издание подчеркивает, что общая обеспокоенность угрозой терроризма не исключает «политических проблем» при сотрудничестве США с Россией.