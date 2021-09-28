В России предрекли третью войну в Карабахе

Известный российский военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок разобрал причины, по которым во второй Отечественной войне победил Баку, и оценил перспективы нового конфликта. Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на «Газету.ру».

По мнению эксперта, «третья война в Карабахе неизбежна, вопрос только в сроках».

«Анализ боевых действий в ходе 44-дневной войны между вооруженными силами Азербайджана и армянскими формированиями обычно начинают с перебора тактико-технических характеристик турецких беспилотных летательных аппаратов (БЛА) типа Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов израильского производства типа IAI Harop. Чаще всего этим дело и заканчивается. Однако успех любого вооруженного противоборства зависит далеко не только от боевого применения инновационных образцов вооружения», – пишет автор. И замечает: победу Азербайджану принесли не столько Bayraktar TB2, сколько грамотно выстроенная линия поведения высшего военно-политического руководства страны.

Эксперт напомнил, что в годы существования Советского Союза военная служба была не популярна среди представителей Азербайджанской СС, количество азербайджанцев среди старших офицеров и генералов в кадровом составе советской армии было минимальным по сравнению со многими другими национальностями.

«Показательный пример: до 1991 года Военную академию Генерального штаба СССР закончил всего-навсего один азербайджанец — Валех Баршадлы, ставший первым министром обороны Азербайджана. Поэтому после обретения независимости в 1991 году даже руководящие должности в Минобороны Азербайджана часто занимали лица с очень экзотическими и невоенными биографиями. Квалифицированных кадров, чтобы укомплектовать Минобороны и Генеральный штаб Азербайджана, катастрофически не хватало. Опыта военного строительства и оперативно-стратегического планирования у новых выдвиженцев быть по определению не могло.

У Еревана, напротив, бывшие советские кадровые военные были в избытке. Победа окрылила армянские вооруженные формирования, но в дальнейшем сыграла с ними откровенно злую шутку. Военно-политическое руководство Армении и «НКР» решило, что отныне так будет всегда и «проспало» последующее рождение в Азербайджане современной и боеспособной армии», – пишет Ходаренок.

По словам военного эксперта, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал две важных вещи для будущей победы. Во-первых, он создал действенный инструмент для реализации своих политических целей — собственно вооруженные силы Азербайджана.

«Это стоило огромных усилий и ресурсов. Во-вторых, Алиев заручился поддержкой Турции. Без всякого преувеличения, Анкара сегодня — региональный лидер. Никол Пашинян и представители высшего государственного и военного руководства Армении на фоне Баку смотрелись откровенно бледно. Очень мало было сделано как в плане заблаговременной подготовки страны и вооруженных сил к войне, так и для поддержания постоянной боевой и мобилизационной готовности армянских формирований.

Похоже, никто не задумался в Ереване и над тем, что надо формировать стратегические резервы, создавать необходимые запасы материальных средств, прорабатывать, как восстанавливать их (а также вооружение и технику) в ходе войны. Очень было мало сделано армянской стороной и в плане подготовки территории региона в интересах вооруженных сил (оперативного оборудования театра военных действий), в первую очередь в сфере защиты войск, важных военных и тыловых объектов от ударов противника.

А без боеспособных вооруженных сил любые политические заявления ничего не стоят. Рассчитывать же на чью-то бескорыстную помощь Еревану, по всей видимости, не стоит. Запад от Армении далеко и ничего кроме озабоченности не генерирует. России же ввязываться в эту историю по полной программе и целиком на стороне Еревана — совершенно не с руки. Москва много раз заявляла, что для нее партнерами являются одновременно и Армения, и Азербайджан», – пишет автор.

На пути очередного обострения обстановки в Карабахе пока стоят две тысячи российских миротворцев, отмечает он. По его словам, сколько миссия продлится на самом деле – сегодня не может сказать пока никто.

«В целом ситуация для Еревана пока складывается откровенно неблагоприятно. Страна с весьма небольшим (причем к тому же еще убывающим) населением и ограниченными финансовыми ресурсами просто не может создать функционально законченной современной армии.

Большая печаль Еревана – создание национальных военно-воздушных сил. К примеру, более или менее готовыми к боевому применению в условиях этого театра войны считались бы ВВС Армении, насчитывающие примерно 100 боевых самолетов.

Стоимость одного истребителя поколения 4++ — $120-150 млн. Соответственно, только на закупку авиатехники (и это еще без учета авиационных средств поражения, а их требуется, как минимум на 30 суток ведения боевых действий) надо где-то изыскать $15 млрд.

Что касается Азербайджана, то его военно-экономический потенциал значительно превосходит соответствующий армянский и этот разрыв продолжает стремительно возрастать», – констатирует автор.