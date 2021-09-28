В Париже обсудили вопросы разминирования территорий Азербайджана



В Париже прошло мероприятие, посвященное геополитическим и геоэкономическим последствиям Второй Карабахской войны.

Мероприятие было организовано Французским институтом перспектив и безопасности в Европе в офисе Национального общества промышленного развития, передает Репорт.

В нем приняли участие посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, президент Французского института перспектив и безопасности в Европе Эммануэль Дупуй, французские профессора, ученые, члены исследовательских и аналитических центров и другие.

Французские эксперты обсудили динамику развития событий во время 44-дневной Второй Карабахской войны, мир и стабильность на Южном Кавказе. Было отмечено, что год назад в Карабахе был период конфликта и боевых действий. Сегодня же идет период выполнения условий соглашения о прекращении огня, установления стабильности, процесса восстановления и введения экономического развития.

На мероприятии также были затронуты отношения между Азербайджаном и странами-членами Минской группы ОБСЕ на новом геополитическом фоне, важность разминирования освобожденных от оккупации земель и другие вопросы.

