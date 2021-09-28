В Париже обсудили вопросы разминирования территорий Азербайджана

28 сентября, 09:14


В Париже прошло мероприятие, посвященное геополитическим и геоэкономическим последствиям Второй Карабахской войны.

Мероприятие было организовано Французским институтом перспектив и безопасности в Европе в офисе Национального общества промышленного развития, передает Репорт.

В нем приняли участие посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, президент Французского института перспектив и безопасности в Европе Эммануэль Дупуй, французские профессора, ученые, члены исследовательских и аналитических центров и другие.

Французские эксперты обсудили динамику развития событий во время 44-дневной Второй Карабахской войны, мир и стабильность на Южном Кавказе. Было отмечено, что год назад в Карабахе был период конфликта и боевых действий. Сегодня же идет период выполнения условий соглашения о прекращении огня, установления стабильности, процесса восстановления и введения экономического развития.

На мероприятии также были затронуты отношения между Азербайджаном и странами-членами Минской группы ОБСЕ на новом геополитическом фоне, важность разминирования освобожденных от оккупации земель и другие вопросы.

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США обязуются помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы

27 сентября, 23:00

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (Россия), Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция), а также старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Аманда Слоат, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик обсудили в понедельник ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

«Они [сопредседатели] подчеркнули, что только всеобъемлющее урегулирование, которое будет охватывать все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами [Азербайджаном и Арменией] и позволить народам региона мирно жить вместе», — отмечается в документе, который приводит ТАСС.

Хоган и Слоат «приветствовали усилия сопредседателей и решимость Армении и Азербайджана вновь включиться в мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе». Как заключили во внешнеполитическом ведомстве, США обязуются продолжать работу с целью «помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы, связанные с нагорнокарабахским конфликтом или являющиеся его результатом, в том числе в отношении задержанных, пропавших без вести лиц и усилий по гуманитарному разминированию».