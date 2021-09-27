Советник Эрдогана: Храбрость армии Азербайджана не допустила того, чтобы международное право было растоптано

Большая часть мирового сообщества, выйдя за рамки международного права, растягивала решение карабахской проблемы, но азербайджанская армия своей храбростью смогла не допустить того, чтобы международное право было растоптано.

Об этом сказал советник президента Турции по вопросам безопасности, эксперт по политике и стратегии международной безопасности, профессор Месут Хаккы Джашын.

Он отметил, что негодная деятельность Минской группы ОБСЕ не оставила возможности для альтернативного решения карабахского вопроса.

«Победа героической азербайджанской армии во Второй Карабахской войне доказала, что армия Армении состоит из всего лишь военной группировки», — добавил эксперт, слова которого приводит «Репорт».

Советник президента также затронул военные преступления, которые совершила Армения: «Эта страна не уважает международное право, совершая военные преступления, она показала свою суть. Страна-оккупант, которая обстреливает мирных граждан, теперь также известна как страна-террорист. Считаю, что Азербайджан стал сильнее как с политической, дипломатической, военной, духовной, психологической, так и с экономической точки зрения. Победа Азербайджана определила направление развития Кавказа и тюркского мира».