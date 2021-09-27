Советник Эрдогана: Храбрость армии Азербайджана не допустила того, чтобы международное право было растоптано

28 сентября, 00:45

Большая часть мирового сообщества, выйдя за рамки международного права, растягивала решение карабахской проблемы, но азербайджанская армия своей храбростью смогла не допустить того, чтобы международное право было растоптано.

Об этом сказал советник президента Турции по вопросам безопасности, эксперт по политике и стратегии международной безопасности, профессор Месут Хаккы Джашын.

Он отметил, что негодная деятельность Минской группы ОБСЕ не оставила возможности для альтернативного решения карабахского вопроса.

«Победа героической азербайджанской армии во Второй Карабахской войне доказала, что армия Армении состоит из всего лишь военной группировки», — добавил эксперт, слова которого приводит «Репорт».

Советник президента также затронул военные преступления, которые совершила Армения: «Эта страна не уважает международное право, совершая военные преступления, она показала свою суть. Страна-оккупант, которая обстреливает мирных граждан, теперь также известна как страна-террорист. Считаю, что Азербайджан стал сильнее как с политической, дипломатической, военной, духовной, психологической, так и с экономической точки зрения. Победа Азербайджана определила направление развития Кавказа и тюркского мира».

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США обязуются помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы

27 сентября, 23:00

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (Россия), Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция), а также старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Аманда Слоат, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик обсудили в понедельник ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

«Они [сопредседатели] подчеркнули, что только всеобъемлющее урегулирование, которое будет охватывать все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами [Азербайджаном и Арменией] и позволить народам региона мирно жить вместе», — отмечается в документе, который приводит ТАСС.

Хоган и Слоат «приветствовали усилия сопредседателей и решимость Армении и Азербайджана вновь включиться в мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе». Как заключили во внешнеполитическом ведомстве, США обязуются продолжать работу с целью «помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы, связанные с нагорнокарабахским конфликтом или являющиеся его результатом, в том числе в отношении задержанных, пропавших без вести лиц и усилий по гуманитарному разминированию».