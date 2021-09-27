Полоскова — о причинах убедительной победы Азербайджана над Арменией

Решающую роль в победе азербайджанской армии во второй Карабахской войне сыграли верная стратегия и тактика военных действий, разработанные и реализованные Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Ильхамом Алиевым, а также мужество азербайджанских военных.

Об этом сказала доктор политических наук, Государственный советник Российской Федерации первого класса Татьяна Полоскова.

«Меня особенно впечатлила операция по освобождению города Шуша. Эта война не могла не закончиться победой Азербайджана, поскольку страна и ее народ боролись за правое дело. А в таких случаях победить народ невозможно. На Южном Кавказе восторжествовали закон и справедливость. Мы все знаем, что Армения оккупировала территории Азербайджана вопреки правовым нормам, презрев требования ООН и элементарную человеческую порядочность. После победы Азербайджана в Отечественной войне качественно изменилась геополитическая ситуация в регионе. Азербайджан заявил о себе как о лидере на Южном Кавказе, а Турция — как о мощной стране региона с потенциалом серьезного мирового игрока. Именно стратегический союз Турции и Азербайджана сейчас является гарантом стабильности и позитивных изменений на Южном Кавказе», — сказала Полоскова (цитата по Trend).

«В армянской прессе и в бездарных российских ток-шоу накануне войны озвучивались и такие высказывания, как «армяне — воины, а азербайджанцы — торговцы». Куда, мол, азербайджанским военным тягаться с «великим армянским воинством»… А итоги Отечественной войны показали, что азербайджанцы могут заниматься и мирным трудом, и воевать за свою землю. Я хочу особо сказать о подвиге азербайджанских женщин, в частности, тех, кто с оружием в руках защищал свою землю и погибал за нее, а также тех, кто воспитал защитников, морально поддерживал их в период военных действий. Победа в Отечественной войне является общей для всего азербайджанского народа. И я рада, что мы с моими российскими коллегами смогли внести свою, пусть и небольшую, лепту в информационную войну в поддержку Азербайджана», — сказала Полоскова.