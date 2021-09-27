Полоскова — о причинах убедительной победы Азербайджана над Арменией

28 сентября, 00:16

Решающую роль в победе азербайджанской армии во второй Карабахской войне сыграли верная стратегия и тактика военных действий, разработанные и реализованные Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Ильхамом Алиевым, а также мужество азербайджанских военных.

Об этом сказала доктор политических наук, Государственный советник Российской Федерации первого класса Татьяна Полоскова.

«Меня особенно впечатлила операция по освобождению города Шуша. Эта война не могла не закончиться победой Азербайджана, поскольку страна и ее народ боролись за правое дело. А в таких случаях победить народ невозможно. На Южном Кавказе восторжествовали закон и справедливость. Мы все знаем, что Армения оккупировала территории Азербайджана вопреки правовым нормам, презрев требования ООН и элементарную человеческую порядочность. После победы Азербайджана в Отечественной войне качественно изменилась геополитическая ситуация в регионе. Азербайджан заявил о себе как о лидере на Южном Кавказе, а Турция — как о мощной стране региона с потенциалом серьезного мирового игрока. Именно стратегический союз Турции и Азербайджана сейчас является гарантом стабильности и позитивных изменений на Южном Кавказе», — сказала Полоскова (цитата по Trend).

«В армянской прессе и в бездарных российских ток-шоу накануне войны озвучивались и такие высказывания, как «армяне — воины, а азербайджанцы — торговцы». Куда, мол, азербайджанским военным тягаться с «великим армянским воинством»… А итоги Отечественной войны показали, что азербайджанцы могут заниматься и мирным трудом, и воевать за свою землю. Я хочу особо сказать о подвиге азербайджанских женщин, в частности, тех, кто с оружием в руках защищал свою землю и погибал за нее, а также тех, кто воспитал защитников, морально поддерживал их в период военных действий. Победа в Отечественной войне является общей для всего азербайджанского народа. И я рада, что мы с моими российскими коллегами смогли внести свою, пусть и небольшую, лепту в информационную войну в поддержку Азербайджана», — сказала Полоскова.

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США обязуются помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы

27 сентября, 23:00

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (Россия), Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция), а также старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Аманда Слоат, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик обсудили в понедельник ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

«Они [сопредседатели] подчеркнули, что только всеобъемлющее урегулирование, которое будет охватывать все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами [Азербайджаном и Арменией] и позволить народам региона мирно жить вместе», — отмечается в документе, который приводит ТАСС.

Хоган и Слоат «приветствовали усилия сопредседателей и решимость Армении и Азербайджана вновь включиться в мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе». Как заключили во внешнеполитическом ведомстве, США обязуются продолжать работу с целью «помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы, связанные с нагорнокарабахским конфликтом или являющиеся его результатом, в том числе в отношении задержанных, пропавших без вести лиц и усилий по гуманитарному разминированию».