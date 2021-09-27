Сеидов: Выход для Армении заключается в подписании мирного договора с Азербайджаном

«Сегодня 27 сентября, ровно год назад в результате провокации Армении Азербайджан начал освобождать от оккупации свои земли. Очень интересно, что на выборах армянский народ проголосовал за правительство, которое проиграло войну. Вы видели такое в других странах?».

Об этом в ходе обсуждений отчета Бюро и постоянного комитета заявил руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов.

Он отметил, что 3 года назад Пашинян совершил историческую ошибку, повторил ошибки предыдущих правительств: «Пашинян должен был получить мандат у армянского народа и создать мир и благополучие в стране, а вместо этого совершил историческую ошибку и мы видим, какая ситуация сложилась в результате этого в Армении» (цитата по АПА).

С.Сеидов отметил, что кто бы не пришел к власти в Армении, начинает говорить о реваншизме, войне, мести, а это причина того, что Армения оказалась в нынешней ситуации, разваливается.

Он подчеркнул, что выход для Армении заключается в подписании мирного договора с Азербайджаном, признании территориальной целостности Азербайджана.