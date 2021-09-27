Сеидов: Выход для Армении заключается в подписании мирного договора с Азербайджаном

27 сентября, 23:48

«Сегодня 27 сентября, ровно год назад в результате провокации Армении Азербайджан начал освобождать от оккупации свои земли. Очень интересно, что на выборах армянский народ проголосовал за правительство, которое проиграло войну. Вы видели такое в других странах?».

Об этом в ходе обсуждений отчета Бюро и постоянного комитета заявил руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов.

Он отметил, что 3 года назад Пашинян совершил историческую ошибку, повторил ошибки предыдущих правительств: «Пашинян должен был получить мандат у армянского народа и создать мир и благополучие в стране, а вместо этого совершил историческую ошибку и мы видим, какая ситуация сложилась в результате этого в Армении» (цитата по АПА).

С.Сеидов отметил, что кто бы не пришел к власти в Армении, начинает говорить о реваншизме, войне, мести, а это причина того, что Армения оказалась в нынешней ситуации, разваливается.

Он подчеркнул, что выход для Армении заключается в подписании мирного договора с Азербайджаном, признании территориальной целостности Азербайджана.

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США обязуются помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы

27 сентября, 23:00

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (Россия), Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция), а также старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Аманда Слоат, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик обсудили в понедельник ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

«Они [сопредседатели] подчеркнули, что только всеобъемлющее урегулирование, которое будет охватывать все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами [Азербайджаном и Арменией] и позволить народам региона мирно жить вместе», — отмечается в документе, который приводит ТАСС.

Хоган и Слоат «приветствовали усилия сопредседателей и решимость Армении и Азербайджана вновь включиться в мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе». Как заключили во внешнеполитическом ведомстве, США обязуются продолжать работу с целью «помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы, связанные с нагорнокарабахским конфликтом или являющиеся его результатом, в том числе в отношении задержанных, пропавших без вести лиц и усилий по гуманитарному разминированию».