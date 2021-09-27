Политолог Трофимчук: «В противном случае, азербайджанская армия может подойти к Еревану»

«Можно приветствовать официальную позицию Баку, который не раз подчёркивал: война окончена, и теперь необходимо подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, всему внешнему миру дано понять, кто понесёт ответственность за новый военный взрыв, если такое случится».

Об этом заявил российский политолог Григорий Трофимчук.

Аналитик добавил, что Баку нацелен на мирное строительство и возрождение, Москва готова гарантировать мирный процесс с чисто военной точки зрения, а Еревану надо сделать выводы из такого настроя двух столиц.

«В противном случае, азербайджанская армия может подойти к Еревану. Именно этого не хотелось бы никому. Во всяком случае, сегодня, 27 сентября 2021 года», – подчеркивает эксперт.

По словам политолога, даты начала войны и подписания трёхстороннего заявления навечно вошли в историю Карабаха и Кавказа в целом.

Эксперт также отметил, что он, как специалист, в сотнях своих интервью и статьях по карабахской теме никогда не называл эту территорию «Нагорным Карабахом».

«Всегда – только один: Карабах, просто и ясно. И вот теперь, на днях, сам президент Азербайджана сделал на этой важной детали политический акцент, подчеркнув, что для азербайджанцев есть только один Карабах, без всяких прилагательных», – подчеркнул он.

Говоря о годовщине начала войны в Карабахе политолог сказал: «Азербайджан вспоминает сегодня начало «осенней» войны, которую все называют по-разному, но сами азербайджанцы называют её однозначно – Отечественной. У них есть для этого основания, но сама победа последует чуть позже, в ноябре 2020 года», — рассказал политолог.

Аналитик также добавил, что самое главное, чтобы та, прошедшая война не имела продолжения.

«К символическим «44 дням» не прибавились новые, и чтобы счёт не пошёл на годы, когда придётся утверждать полную и безоговорочную капитуляцию, в том числе, документально», — отметил он.

По мнению эксперта, определённой, и теперь уже практически единственной гарантией пути к миру вокруг Карабаха является трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении от 10 ноября прошлого года.

эС той ночи год ещё не прошёл, однако мы видим, какому давлению подвергаются ключевые пункты того соглашения», — резюмировал он.