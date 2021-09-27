Керим Велиев провел переговоры с замглавы Минобороны Турции

27 сентября, 21:44

27 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики — начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране с рабочим визитом делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики господином Мухсином Дере. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах. Стороны подчеркнули успешное развитие сотрудничества между армиями двух стран, зиждущегося на узах дружбы и братства.

Была особо подчеркнута значимость совместных азербайджано-турецких учений для обеспечения безопасности в регионе, отмечена важность продолжения деятельности в этом направлении.

На встрече стороны обменялись мнениями по перспективам развития совместного военного производства и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

﻿

США обязуются помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы

27 сентября, 23:00

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (Россия), Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция), а также старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Аманда Слоат, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик обсудили в понедельник ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

«Они [сопредседатели] подчеркнули, что только всеобъемлющее урегулирование, которое будет охватывать все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами [Азербайджаном и Арменией] и позволить народам региона мирно жить вместе», — отмечается в документе, который приводит ТАСС.

Хоган и Слоат «приветствовали усилия сопредседателей и решимость Армении и Азербайджана вновь включиться в мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе». Как заключили во внешнеполитическом ведомстве, США обязуются продолжать работу с целью «помочь Азербайджану и Армении урегулировать все нерешенные вопросы, связанные с нагорнокарабахским конфликтом или являющиеся его результатом, в том числе в отношении задержанных, пропавших без вести лиц и усилий по гуманитарному разминированию».