Керим Велиев провел переговоры с замглавы Минобороны Турции

27 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики — начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране с рабочим визитом делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики господином Мухсином Дере. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах. Стороны подчеркнули успешное развитие сотрудничества между армиями двух стран, зиждущегося на узах дружбы и братства.

Была особо подчеркнута значимость совместных азербайджано-турецких учений для обеспечения безопасности в регионе, отмечена важность продолжения деятельности в этом направлении.

На встрече стороны обменялись мнениями по перспективам развития совместного военного производства и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.