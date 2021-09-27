Со слов Теваняна, Армения существует благодаря российскому военно-политическому фактору

27 сентября, 20:27

Последствия 44-дневной войны спустя год после войны выглядят для Армении весьма тяжелыми. Страна оказалась на грани потери своей государственности, своего суверенитета. Об этом заявил депутат Национального собрания от блока «Айастан» («Армения») Андраник Теванян.

Поражение в войне поставили под сомнение государственность Армении. По мнению Теваняна, которое приводит «Спутник», Армения как государство сегодня существует во многом благодаря российскому военно-политическому фактору.

Политик убежден, что поражение в войне началось задолго до ее начала, а именно – 8 мая 2018 года, когда премьер-министром Армении был избран Никол Пашинян.

Последний, убежден Теванян, и навлек на Армению войну «своим дилетантством и действиями, загнавшими переговоры в тупик».

﻿

Алиев отреагировал на учения Ирана у границ Азербайджана

27 сентября, 13:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на тему учений иранских военнослужащих у границ Азербайджана на фоне напряженности в отношениях Баку и Тегерана из-за незаконного въезда иранских грузовиков в Ханкенди.

«Это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?», – заявил Алиев в интервью «Анадолу», передает Minval.az.

Глава государства отметил, что «этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество».

«Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги (установка постов на дороге Горус — Гафан — прим. ред.) носит временный характер», – отметил азербайджанский лидер.