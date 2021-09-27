Со слов Теваняна, Армения существует благодаря российскому военно-политическому фактору

Последствия 44-дневной войны спустя год после войны выглядят для Армении весьма тяжелыми. Страна оказалась на грани потери своей государственности, своего суверенитета. Об этом заявил депутат Национального собрания от блока «Айастан» («Армения») Андраник Теванян.

Поражение в войне поставили под сомнение государственность Армении. По мнению Теваняна, которое приводит «Спутник», Армения как государство сегодня существует во многом благодаря российскому военно-политическому фактору.

Политик убежден, что поражение в войне началось задолго до ее начала, а именно – 8 мая 2018 года, когда премьер-министром Армении был избран Никол Пашинян.

Последний, убежден Теванян, и навлек на Армению войну «своим дилетантством и действиями, загнавшими переговоры в тупик».