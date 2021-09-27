В ПАСЕ требуют от Армении передать карты минных полей Азербайджану

Армения должна передать все находящиеся у нее карты минных полей на освобожденных азербайджанских территориях, сказал докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по «Гуманитарным последствиям конфликта между Арменией и Азербайджаном» Пол Гаван в ходе осенней сессии ПАСЕ.

«Проблема наземных мин очень важна, поскольку зона конфликта является одной из самых заминированных в мире. Недавняя передача карт Арменией приветствуется, но я хочу внести ясность: Армении необходимо передать все карты, находящиеся в ее распоряжении», – сказал Гаван (цитата по Trend).

«Не верится, что в Агдаме некогда жили 30 тысяч человек», — добавил Гаван .

«Когда я был в Агдаме, то увидел, что город сравняли с землей. Город, население которого ранее составляло 30 тысяч человек, полностью превратился в руины. Сегодня трудно даже представить, что в этом городе некогда жили люди», — сказал докладчик, слова которого приводит «Репорт».

Ирландский депутат призвал членов ПАСЕ принять активные меры во имя установления мира между двумя народами: «Для достижения мира важно создать взаимное доверие. Для этого мы должны сделать все возможное».