В ПАСЕ требуют от Армении передать карты минных полей Азербайджану

27 сентября, 19:29

Армения должна передать все находящиеся у нее карты минных полей на освобожденных азербайджанских территориях, сказал докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по «Гуманитарным последствиям конфликта между Арменией и Азербайджаном» Пол Гаван в ходе осенней сессии ПАСЕ.

«Проблема наземных мин очень важна, поскольку зона конфликта является одной из самых заминированных в мире. Недавняя передача карт Арменией приветствуется, но я хочу внести ясность: Армении необходимо передать все карты, находящиеся в ее распоряжении», – сказал Гаван (цитата по Trend).

«Не верится, что в Агдаме некогда жили 30 тысяч человек», — добавил Гаван .

«Когда я был в Агдаме, то увидел, что город сравняли с землей. Город, население которого ранее составляло 30 тысяч человек, полностью превратился в руины. Сегодня трудно даже представить, что в этом городе некогда жили люди», — сказал докладчик, слова которого приводит «Репорт».

Ирландский депутат призвал членов ПАСЕ принять активные меры во имя установления мира между двумя народами: «Для достижения мира важно создать взаимное доверие. Для этого мы должны сделать все возможное».

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Алиев отреагировал на учения Ирана у границ Азербайджана

27 сентября, 13:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на тему учений иранских военнослужащих у границ Азербайджана на фоне напряженности в отношениях Баку и Тегерана из-за незаконного въезда иранских грузовиков в Ханкенди.

«Это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?», – заявил Алиев в интервью «Анадолу», передает Minval.az.

Глава государства отметил, что «этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество».

«Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги (установка постов на дороге Горус — Гафан — прим. ред.) носит временный характер», – отметил азербайджанский лидер.