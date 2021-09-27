Известный политолог предрек Германии потерю лидерства в Европе



Германия рискует потерять лидерские позиции в Европе после ухода Ангелы Меркель с поста федерального канцлера, считает немецкий политолог Александр Рар. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт уверен, что будущий канцлер от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц будет иметь более слабое положение, чем Меркель, поскольку он получил всего лишь 25% голосов от избирателей. Рар подчеркнул, что канцлеру будет тяжело создать свою политическую линию, которой можно было бы придерживаться.

По мнению политолога, нынешняя ситуация в Германии может ухудшиться в случае изменений власти во Франции, где в апреле 2022 года пройдут президентские выборы.

«Франция будет идти в сторону «правую», Германия — в сторону «лево-зеленую». Насколько этот мотор германо-французский сможет дальше стабилизировать Европу — большой вопрос», — обратил внимание эксперт.

Рар констатировал, что сейчас перед Берлином стоит множество вопросов, которые необходимо решать. Как считает политолог, новый канцлер ФРГ навряд ли сможет быстро освоиться и продолжить политику Меркель.