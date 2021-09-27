В Китае — энергетический кризис, заводы приостанавливают работу из-за отключений

В северных районах Китая из-за нехватки электроэнергии начались отключения электричества для населения, некоторые заводы приостановили работу, сообщает Bloomberg. Как пишет Reuters, в частности, остановились предприятия-поставщики Apple и Tesla.

Такая ситуация сложилась, с одной стороны, из-за мер властей по сокращению выбросов в рамках улучшения экологической ситуации. А другим фактором стала дороговизна энергоносителей — угля и газа.

Отмечается, что два больших тайваньские производители чипов заявили, что их китайские мощности работают в обычном режиме. Но поставщик Apple Unimicron Technology заявил, что три его дочерние компании в Китае прекратили производство с 26 до 30 сентября.

Компания Concraft, поставщик деталей для динамиков в iPhone заявила, что приостановит производство на пять дней и будет использовать запасы для удовлетворения спроса.

Производители чипов United Microelectronics Corp и Taiwan Semiconductor Manufacturing (один из крупнейших производителей полупроводников в мире) сообщили, что на их китайские заводы это не повлияет.