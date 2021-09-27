Премию имени Вацлава Гавела присудили Марии Колесниковой

27 сентября, 18:15


Комитет премии имени Вацлава Гавела объявил в понедельник свое решение присудить в этом году эту награду, вручаемую за защиту прав человека одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом свидетельствует трансляция осенний сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Выступая на церемонии, председатель ПАСЕ Хендрик Дамс отметил, что «Колесникова напоминает своей деятельностью борьбу самого Гавела за свободу слова». «Она воплощает идеалы борьбы населения за гражданские и политические свободы. За свою деятельность она заплатила большую цену, так как была подвергнута аресту», — сказал Дамс. «Мы можем говорить о ее мужестве, потому что он готова поставить под угрозу собственную безопасность, отстаивая важные идеалы», — считает глава ПАСЕ.

Колесникова является одним из лидеров оппозиции в Беларуси и членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Она была координатором штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико на выборах 2020 года. Как отмечает ПАСЕ, Колесникова «является одним из трех женских символов белорусской оппозиции и борьбы ее народа за гражданские и политические свободы и основные права».

В сентябре Минский областной суд приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы. Суд постановил, что Колесникова признана виновной в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. В том числе обращений к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершенных с использованием СМИ и интернета.

Премия имени Вацлава Гавела — ежегодная премия за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за ее пределами. Присуждается Парламентской ассамблеей Совета Европы совместно с Библиотекой Вацлава Гавела и Charta 77 Foundation начиная 2013 года. Премия посвящена памяти Вацлава Гавела — последнего президента Чехословакии и первого президента Чехии.

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Алиев отреагировал на учения Ирана у границ Азербайджана

27 сентября, 13:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на тему учений иранских военнослужащих у границ Азербайджана на фоне напряженности в отношениях Баку и Тегерана из-за незаконного въезда иранских грузовиков в Ханкенди.

«Это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?», – заявил Алиев в интервью «Анадолу», передает Minval.az.

Глава государства отметил, что «этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество».

«Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги (установка постов на дороге Горус — Гафан — прим. ред.) носит временный характер», – отметил азербайджанский лидер.