В Абшеронском районе задержана лжежурналистка-вымогательница

В Абшеронском районе задержали лжежурналиста, подозреваемого в вымогательстве денег у владельца объекта.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, владелец одного из объектов общественного питания на территории Абшеронского района обратился с жалобой в Мехдиабадский отдел полиции районного управления полиции о том, что некто, представившись журналистом, потребовал от него деньги, угрожая тем, что сделает репортаж о том, что якобы на объекте нарушаются правила карантинного режима. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, при получении от владельца объекта 500 манатов была задержана Нармин Гаджиева, подозреваемая в совершении указанного преступления. В ходе личного обыска у нее были обнаружены и изъяты денежные средства, полученные путем угроз, поддельные журналистские удостоверения и другие вещественные доказательства. В своем заявлении она призналась в совершении указанного преступления.
Собранные по факту материалы направлены в следственный отдел Абшеронского районного управления полиции для продолжения расследования. Не исключено, что подозреваемая совершила и другие аналогичные преступления на территории Абшеронского района, а также столицы. Пострадавшие от действий Нармин Гаджиевой граждане могут сообщить об этом в Абшеронское районное управление полиции или территориальные органы полиции, а также в колл-центр «102» МВД.