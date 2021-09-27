В Абшеронском районе задержана лжежурналистка-вымогательница

27 сентября, 16:30

В Абшеронском районе задержали лжежурналиста, подозреваемого в вымогательстве денег у владельца объекта.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, владелец одного из объектов общественного питания на территории Абшеронского района обратился с жалобой в Мехдиабадский отдел полиции районного управления полиции о том, что некто, представившись журналистом, потребовал от него деньги, угрожая тем, что сделает репортаж о том, что якобы на объекте нарушаются правила карантинного режима. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, при получении от владельца объекта 500 манатов была задержана Нармин Гаджиева, подозреваемая в совершении указанного преступления. В ходе личного обыска у нее были обнаружены и изъяты денежные средства, полученные путем угроз, поддельные журналистские удостоверения и другие вещественные доказательства. В своем заявлении она призналась в совершении указанного преступления.

Собранные по факту материалы направлены в следственный отдел Абшеронского районного управления полиции для продолжения расследования. Не исключено, что подозреваемая совершила и другие аналогичные преступления на территории Абшеронского района, а также столицы. Пострадавшие от действий Нармин Гаджиевой граждане могут сообщить об этом в Абшеронское районное управление полиции или территориальные органы полиции, а также в колл-центр «102» МВД.

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Алиев отреагировал на учения Ирана у границ Азербайджана

27 сентября, 13:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на тему учений иранских военнослужащих у границ Азербайджана на фоне напряженности в отношениях Баку и Тегерана из-за незаконного въезда иранских грузовиков в Ханкенди.

«Это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?», – заявил Алиев в интервью «Анадолу», передает Minval.az.

Глава государства отметил, что «этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество».

«Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги (установка постов на дороге Горус — Гафан — прим. ред.) носит временный характер», – отметил азербайджанский лидер.