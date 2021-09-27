Михаил Финкель: Азербайджан, в отличие от Армении, постоянно чему-то учился и создал армию нового образца

27 сентября – День памяти в Азербайджане, дата, знаменующая начало победоносной Отечественной 44-дневной войны. В чем же особенности этой военной операции, или, как считают многие эксперты и мировые политики – ее уникальности?

Самая новейшая и последняя война в истории человечества – это война Азербайджана за освобождение своих оккупированных земель. А и военные операции армии Азербайджана действительно очень знаменательны, в особенности потому, что в их ходе были применены самые последние технологии: это и беспилотная авиация, и новейшая ракетная техника, и новейшие приемы ведения в заблуждения противника, для того, чтобы одержать победу.

Об этом в блиц-интервью Minval. az сказал израильский политолог, раввин Михаил Финкель, также добавивший, что Азербайджан последовательно шел к этой цели.

«Мы знаем, что все эти годы президент Азербайджана призывал Армению к конструктивному диалогу и к миру, но его предложения с удивительным постоянством отвергались и игнорировались армянской стороной.

При этом, Ильхам Алиев понимал, что идеальное решение – дипломатическая, мирная плоскость, но он также и осознавал, как человек мудрый, что нужно готовить армию к войне, которая, к сожалению, может быть неизбежной, – подчеркну – не по вине Азербайджана, а по вине милитаристской, агрессивной Армении, которая била в барабаны, и учила своих военных, что скоро армянские танки «войдут в Баку»», — отметил израильский политолог.

По словам эксперта, Азербайджан за это время подготовил новое поколение кадровых офицеров, обучив их по новаторской методике мировой военной науки, экипировал и вооружил армию самыми последними технологиями, диверсифицировав покупки у самых ведущих оружейников мира, подготовил самых классных азербайджанских разведчиков. Таким образом, Ильхам Алиев создал новые элитные войска, армию нового образца. А с противоположной стороны кроме реляции и болтовни в стиле Геббельса реально сделано ничего не было.

Как считает политолог, «реальных инвестиций в армянскую армию так и не состоялось: у армянских ВС не оказалось ни беспилотников, ни кадровых офицеров, подготовленных в лучших военных академиях мира. Обо всем этом армянская армия только могла мечтать, и потому танки в Баку «вошли» разве что в мечтах.

По оценке израильского эксперта, армянская армия так и осталась на уровне 1994 года: и по оружию, и по знаниям, и по всему…

«Кроме гордыни и пустых амбиций ничего не было, а с таким «оружием» не повоюешь», — подчеркнул наш собеседник.

«Существует одна очень хорошая и правильная древняя еврейская поговорка «Тот мудр, кто у всех учится».

И мудрость Азербайджана заключается как раз в этом. Азербайджану за эти годы не было зазорно учиться науке ведения войн: у Турции, у Израиля, у стран НАТО, у России. У всех что-то взяли, у всех чему-то научились. И в результате появилась армия нового поколения, которая в действии, а не на словах, проявила свои умения и свои навыки», — продолжил он.

Таким образом, по его словам, все эти факторы, собранные вместе, и послужили фундаментом победы.

«И деньги, которые Азербайджан заработал на добыче и продаже своих ресурсов, были умно и мудро инвестированы в обороноспособность своей страны, что и привело к освобождению оккупированных земель», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров