Алиев заявил, что в Азербайджане началась масштабная работа по созданию Зангезурского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным трехсторонний формат сотрудничества на уровне вице-премьеров Азербайджана, РФ и Армении по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе.

«В этой группе велась работа по открытию Зангезурского коридора, но в начале июня Армения прекратила свое участие в этой группе в связи с выборами. Выборы прошли там в июне, и в середине августа эта группа провела очередную встречу. Они встретятся вновь в следующем месяце. Считаю, что эта группа – важный формат, поскольку хоть и нет результата, но существует контакт. Контакт – необходимый инструмент в данной ситуации, и многие вопросы могут быть решены с помощью этих контактов», – отметил глава государства.

Он добавил, что в Азербайджане стартовали масштабные работы по созданию Зангезурского коридора.

«В Зангилане строятся железная дорога и шоссе, возводятся аэропорты. Думаю, что мы закончим работы на своей территории в течение двух лет, потому что объем работ здесь очень большой. Протяженность железной и автомобильной дороги на территории Армении составляет 40 километров. Это может занять 1–1,5 года. Мы этого ждем», – отметил он.