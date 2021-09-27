Алиев заявил, что в Азербайджане началась масштабная работа по созданию Зангезурского коридора

27 сентября, 14:11

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным трехсторонний формат сотрудничества на уровне вице-премьеров Азербайджана, РФ и Армении по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе.

«В этой группе велась работа по открытию Зангезурского коридора, но в начале июня Армения прекратила свое участие в этой группе в связи с выборами. Выборы прошли там в июне, и в середине августа эта группа провела очередную встречу. Они встретятся вновь в следующем месяце. Считаю, что эта группа – важный формат, поскольку хоть и нет результата, но существует контакт. Контакт – необходимый инструмент в данной ситуации, и многие вопросы могут быть решены с помощью этих контактов», – отметил глава государства.

Он добавил, что в Азербайджане стартовали масштабные работы по созданию Зангезурского коридора.

«В Зангилане строятся железная дорога и шоссе, возводятся аэропорты. Думаю, что мы закончим работы на своей территории в течение двух лет, потому что объем работ здесь очень большой. Протяженность железной и автомобильной дороги на территории Армении составляет 40 километров. Это может занять 1–1,5 года. Мы этого ждем», – отметил он.

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Алиев отреагировал на учения Ирана у границ Азербайджана

27 сентября, 13:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на тему учений иранских военнослужащих у границ Азербайджана на фоне напряженности в отношениях Баку и Тегерана из-за незаконного въезда иранских грузовиков в Ханкенди.

«Это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?», – заявил Алиев в интервью «Анадолу», передает Minval.az.

Глава государства отметил, что «этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество».

«Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги (установка постов на дороге Горус — Гафан — прим. ред.) носит временный характер», – отметил азербайджанский лидер.