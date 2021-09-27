Алиев заявил, что Армении и армянскому лобби не удастся рассорить Россию и Азербайджан

27 сентября, 14:02

Армения и армянское лобби, действующее в России, каждый день работают над тем, чтобы сформировать трещину в отношениях между Россией и Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, заявил президент Ильхам Алиев в интервью «Анадолу».

Глава государства отметил, что повседневная работа армянского лобби заключается в том, чтобы очернить Баку, создать негативный образ Азербайджана в российской прессе, бросить тень на отношения между Россией и Азербайджаном.

«Они думают, что тем самым реваншисты вновь активизируются и смогут начать войну против нас. Но они глубоко ошибаются. Во-первых, отношения между Россией и Азербайджаном находятся на высоком уровне, и мы открыто обсуждаем все вопросы – на уровне президентов, министров обороны, министров иностранных дел — немедленно контактируем и решаем любой вопрос, который беспокоит любую из сторон. Сегодня могу констатировать, что в российско-азербайджанских отношениях нет проблем, связанных с урегулированием какого-либо экстренного вопроса. Отношения в целом достаточно позитивные. Пропагандистские усилия Армении не принесут успеха», – отметил президент.

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Алиев отреагировал на учения Ирана у границ Азербайджана

27 сентября, 13:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на тему учений иранских военнослужащих у границ Азербайджана на фоне напряженности в отношениях Баку и Тегерана из-за незаконного въезда иранских грузовиков в Ханкенди.

«Это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?», – заявил Алиев в интервью «Анадолу», передает Minval.az.

Глава государства отметил, что «этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество».

«Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги (установка постов на дороге Горус — Гафан — прим. ред.) носит временный характер», – отметил азербайджанский лидер.