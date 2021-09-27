Московская полиция напомнила мигрантам о необходимости легализации



Столичная полиция напомнила находящимся в России иностранцам о необходимости легализовать свой статус в стране до октября.

В пресс-службе московского главка МВД напомнили, что 30 сентября истекает срок, до которого иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для нахождения в стране, могут обратиться в территориальные подразделения ОМВД с заявлением об урегулировании своего правового положения в России.

Иностранцы, урегулировавшие свой статус в РФ, в пределах разрешенного срока пребывания в России смогут обратиться в территориальные органы МВД для оформления разрешительных документов на работу и временное или постоянное проживание.

«В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в установленном порядке не урегулировавших свой правовой статус, будут применятся меры административного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

В связи с приближением окончания срока действия норм, введенных из-за пандемии, московская полиция рекомендовала гражданам заблаговременно обращаться в миграционные подразделения.