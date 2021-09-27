Алиев рассказал о претензиях к российским миротворцам

«Мы доводим до России позицию по ситуации, высказываем свои справедливые претензии. Но диверсионная группа вошла туда тогда, когда российские миротворцы не были еще полностью размещены».

Об этом, как передает Minval.az, президент Ильхам Алиев заявил в интервью «Анадолу», отвечая на вопрос о том, какой ответ он получил из Москвы в связи с незаконным проникновением армянских диверсантов на территорию Ходжавендского района Азербайджана после объявления перемирия с подписанием трёхстороннего соглашения.

«Война закончилась 10 ноября. После этого требовалось некоторое время, чтобы российский контингент, около двух тысяч военных, разместились там. На тот момент было много пробелов. Здесь мы должны быть справедливыми. Тогда они еще не взяли под полный контроль зону ответственности. Армяне воспользовались этим и проникли на наши освобожденные земли. Но в целом деятельность российских миротворческих сил можно оценивать положительно.

Конечно, есть вопросы, которые нас не устраивают, по которым у нас есть претензии. В первую очередь, это связано с незаконными визитами иностранных граждан на наши земли. Мы неоднократно поднимали этот вопрос. Потому что Карабах – это наша территория. Никакие иностранные граждане или транспортные средства не могут въезжать в эти районы без нашего разрешения. Разрешение должно быть получено от нас. Однако я могу вам точно сказать, что этот вопрос не решен на сто процентов. Вместе с тем должен отметить и то, что нелегальный въезд иностранных граждан в Карабах фиксируется крайне редко. Также хочу отметить, что в результате нашей политики и настойчивости этому приходит конец. Но, конечно, мы хотели бы полного уважения к нашему суверенитету и территориальной целостности. Официальные представители России, высокопоставленные лица заявляют, что Карабах является территорией Азербайджана. В таком случае военнослужащие, проходящие там службу, также должны осуществлять свою деятельность в соответствии с данными заявлениями», – подчеркнул глава государства.