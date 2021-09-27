Создатель легендарного ансамбля «Гая» Теймур Мирзоев умер в Израиле

27 сентября, 11:22

В Израиле на 86 году скончался создатель и художественный руководитель легендарного ансамбля «Гая», народный артист Азербайджана Теймур Мирзоев.

Мирзоев в 1961 года стал основателем, художественным руководителем и солистом вокального квартета, ансамбля «Гая».

В 1972 году «Гая» получил статус государственного ансамбля. В 1985 году при «Гая» был создан джазовый оркестр, и коллектив получил название Эстрадно-симфонического государственного ансамбля песни.

В 1998 году Теймур Мирзоев переехал в город Арад (Израиль), где жил все эти годы.

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«Ответ России нас удовлетворил»: Алиев рассказал, как армянские СМИ приписали Шойгу провокационные слова

27 сентября, 13:20

Заявления, опубликованные в армянской прессе по итогам встреч глав минобороны России и Армении, по поводу возобновления процесса вооружения армянской армии не соответствуют действительности.

Об этом, как передает Minval.az, президент Ильхам Алиев заявил в интервью «Анадолу».

Напомним, недавно состоялась встреча министров обороны Армении и России. После этой встречи было заявлено, что процесс вооружения Армении возобновился.

Глава государства отметил, что, когда «нам стало известно об этом, мы сразу же обратились к российской стороне, поинтересовались сутью вопроса».

«Нам сообщили, что это заявление, опубликованное в армянской прессе, не соответствует действительности. Министр обороны такого не говорил. Это грязные инсинуации армянской пропаганды. Такого заявления не было. Нам официально сообщили об отсутствии подобных планов. Что касается бесплатного вооружения армянской армии, мы получили удовлетворительный ответ из России. Мы сняли этот вопрос с повестки дня. Это доказывает, что Ереван не отказалась от своей грязной политики. Эта ложь в первую очередь является большой ошибкой. Тиражирование слов, которые не произносил министр обороны России, – это как минимум безответственность, провокация», – сказал Алиев.

По словам президента, в России с пониманием относятся к нашим опасениям по поводу повторного вооружения Армении.