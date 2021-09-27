Глава УМК: Наша победа – это победа справедливости над ложью

27 сентября, 10:49


«Спустя 30 лет ожидания земли Азербайджана вернулись к своим владельцам.Наша Отечественная война, наша победа – это победа, имеющая глобальное значение, влияющая на ход мировой политики, создающая новый строй; победа правды, справедливости над ложью. Это большая победа для исламской уммы».

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде на мероприятии по случаю Дня памяти в мечети Тезепир.

Он отметил, что подписанная с братской Турцией Шушинская декларация является истинным примером братства, который останется в истории, передает Репорт.

«Политико-моральная поддержка братского государства — Турции, дружеская помощь, подписанная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Шушинская декларация являются истинным примером братства, который останется в истории. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить дружественные, братские страны, как мусульманские, так и христианские государства, поддерживающие нас, отстаивающие наши права в Отечественной войне», — подчеркнул он.

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«Ответ России нас удовлетворил»: Алиев рассказал, как армянские СМИ приписали Шойгу провокационные слова

27 сентября, 13:20

Заявления, опубликованные в армянской прессе по итогам встреч глав минобороны России и Армении, по поводу возобновления процесса вооружения армянской армии не соответствуют действительности.

Об этом, как передает Minval.az, президент Ильхам Алиев заявил в интервью «Анадолу».

Напомним, недавно состоялась встреча министров обороны Армении и России. После этой встречи было заявлено, что процесс вооружения Армении возобновился.

Глава государства отметил, что, когда «нам стало известно об этом, мы сразу же обратились к российской стороне, поинтересовались сутью вопроса».

«Нам сообщили, что это заявление, опубликованное в армянской прессе, не соответствует действительности. Министр обороны такого не говорил. Это грязные инсинуации армянской пропаганды. Такого заявления не было. Нам официально сообщили об отсутствии подобных планов. Что касается бесплатного вооружения армянской армии, мы получили удовлетворительный ответ из России. Мы сняли этот вопрос с повестки дня. Это доказывает, что Ереван не отказалась от своей грязной политики. Эта ложь в первую очередь является большой ошибкой. Тиражирование слов, которые не произносил министр обороны России, – это как минимум безответственность, провокация», – сказал Алиев.

По словам президента, в России с пониманием относятся к нашим опасениям по поводу повторного вооружения Армении.