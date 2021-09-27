Глава УМК: Наша победа – это победа справедливости над ложью



«Спустя 30 лет ожидания земли Азербайджана вернулись к своим владельцам.Наша Отечественная война, наша победа – это победа, имеющая глобальное значение, влияющая на ход мировой политики, создающая новый строй; победа правды, справедливости над ложью. Это большая победа для исламской уммы».

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде на мероприятии по случаю Дня памяти в мечети Тезепир.

Он отметил, что подписанная с братской Турцией Шушинская декларация является истинным примером братства, который останется в истории, передает Репорт.

«Политико-моральная поддержка братского государства — Турции, дружеская помощь, подписанная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Шушинская декларация являются истинным примером братства, который останется в истории. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить дружественные, братские страны, как мусульманские, так и христианские государства, поддерживающие нас, отстаивающие наши права в Отечественной войне», — подчеркнул он.