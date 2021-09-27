В немецкий парламент впервые войдет женщина-трансгендер

27 сентября, 09:50

Кандидат от партии «Зеленые» Тесса Гансерер, согласно предварительным итогам голосования, станет первой женщиной-трансгендером из Баварии в немецком парламенте, передает «РИА Новости» со ссылкой на телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

В своем избирательном округе в Баварии Гансерер получила 23,6% голосов. Как поясняет BR, даже если политик не получит прямой мандат, она все равно попадет в бундестаг по партийным спискам.

«Я очень рада, что буду способствовать продвижению моих тем в последующие четыре года также в немецком бундестаге», — заявила она телерадиокомпании. Политик намерена выступать в защиту климата и бороться за права сексуальных меньшинств.

Гансерер является членом ландтага (регионального парламента) Баварии с 2013 года.

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«Ответ России нас удовлетворил»: Алиев рассказал, как армянские СМИ приписали Шойгу провокационные слова

27 сентября, 13:20

Заявления, опубликованные в армянской прессе по итогам встреч глав минобороны России и Армении, по поводу возобновления процесса вооружения армянской армии не соответствуют действительности.

Об этом, как передает Minval.az, президент Ильхам Алиев заявил в интервью «Анадолу».

Напомним, недавно состоялась встреча министров обороны Армении и России. После этой встречи было заявлено, что процесс вооружения Армении возобновился.

Глава государства отметил, что, когда «нам стало известно об этом, мы сразу же обратились к российской стороне, поинтересовались сутью вопроса».

«Нам сообщили, что это заявление, опубликованное в армянской прессе, не соответствует действительности. Министр обороны такого не говорил. Это грязные инсинуации армянской пропаганды. Такого заявления не было. Нам официально сообщили об отсутствии подобных планов. Что касается бесплатного вооружения армянской армии, мы получили удовлетворительный ответ из России. Мы сняли этот вопрос с повестки дня. Это доказывает, что Ереван не отказалась от своей грязной политики. Эта ложь в первую очередь является большой ошибкой. Тиражирование слов, которые не произносил министр обороны России, – это как минимум безответственность, провокация», – сказал Алиев.

По словам президента, в России с пониманием относятся к нашим опасениям по поводу повторного вооружения Армении.