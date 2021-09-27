В немецкий парламент впервые войдет женщина-трансгендер

Кандидат от партии «Зеленые» Тесса Гансерер, согласно предварительным итогам голосования, станет первой женщиной-трансгендером из Баварии в немецком парламенте, передает «РИА Новости» со ссылкой на телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.
В своем избирательном округе в Баварии Гансерер получила 23,6% голосов. Как поясняет BR, даже если политик не получит прямой мандат, она все равно попадет в бундестаг по партийным спискам.
«Я очень рада, что буду способствовать продвижению моих тем в последующие четыре года также в немецком бундестаге», — заявила она телерадиокомпании. Политик намерена выступать в защиту климата и бороться за права сексуальных меньшинств.
Гансерер является членом ландтага (регионального парламента) Баварии с 2013 года.