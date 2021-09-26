Американцы подумывали о том, чтобы выкрасть и убить Ассанжа

26 сентября, 23:47

Ряд представителей администрации США и сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) высокого ранга обсуждали в 2017 году возможность похищения и даже убийства основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает в воскресенье портал Yahoo News, ссылаясь на неназванных бывших чиновников и лиц, занимавшихся контрразведкой.

Разработанный ЦРУ план похищения Ассанжа «вызвал горячие споры» в администрации занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа по поводу законности и практичности такой операции. «Некоторые сотрудники администрации и ЦРУ высокого ранга рассматривали [возможность] убийства Джулиана Ассанжа, запрашивали варианты того, как можно это сделать. Дискуссии о похищении или убийстве проходили на самом высоком уровне в администрации», — цитирует портал одного бывшего представителя спецслужбы.

Подобные внутренние планы были частью кампании против WikiLeaks. Разведывательное управление также намеревалось расширить масштабы слежки за организацией, посеять разногласия среди ее членов и выкрасть их электронные устройства.

Столь повышенное внимание со стороны спецслужбы было вызвано продолжавшейся публикацией WikiLeaks серии материалов ЦРУ, получивших название Vault 7. Vault 7 — крупнейшая серия утечек документов о разработанных программах, позволяющих удаленно управлять компьютерами пользователей и следить за их информацией. Она включает почти 10 тыс. документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Вирджиния).

На данный момент основатель Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш, где содержится с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать журналиста под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.

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В Стамбуле помянули шехидов Отечественной войны

26 сентября, 12:14


В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов, сообщает Репорт.

Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Фондом молодежи Турции, началось в мечети Айя-София с утренней молитвы в память о шехидах.

Затем перед мечетью для местных и зарубежных СМИ от имени молодежи Турции было озвучено заявление.

В документе отмечается, что Турция была рядом с братской страной в то время, как азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева золотыми буквами вписывала в историю победу в Карабахской войне.

Было отмечено, что основной причиной победы Азербайджана в войне стала решительность главы государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней войны был рядом с Азербайджаном и никогда не оставил братскую республику одну.

Турецко-азербайджанское братство прошло через самые сложные периоды истории. 103 года назад, в 1918-ом году Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши освободила Баку от оккупации. Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев: «Приход турецкой армии в Азербайджан, Баку, спасение Азербайджана от дашнакской агрессии живет в сердце каждого азербайджанца. Азербайджанский народ никогда не забудет помощи, оказанной ему турецким народом в тот тяжелый период».

В продолжение этих исторических связей президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, флаги обеих стран развеваются вместе. Это, в свою очередь, источник гордости для дружбы двух стран и источник страха для врагов. Победа в Отечественной войне изменила баланс сил в регионе и попала в историю, как очередной пример единства и солидарности между Азербайджаном и Турцией.