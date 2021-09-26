Уроженец Баку Лисовец учит, как выглядеть стильно осенью и зимой

26 сентября, 20:33

Российский стилист Владислав Лисовец считает, что осенью и зимой можно и нужно выглядеть стильно. Дизайнер посоветовал не бояться сочетать между собой разные цвета. Смелые решения и эксперименты только приветствуются.

«Предпочтительно нужно носить что-то больше летнее: розовый, бледно-голубой, фиалковый, сиреневый, желтый, оранжевый. Миксовать их можно с осенними цветами: бордовым, темно-зеленым, рыжим, добавляя во все темное один светлый или во все летнее один «взрослый» цвет. В этом сезоне зимний образ с летними оттенками будет смотреться вполне уместно», — считает Лисовец (цитата по «Спутнику»).

Влад Лисовец родился и вырос в Баку. Для реализации своей мечты в 1994 году переехал в Москву, где начал работать в парикмахерской. Ему удалось познакомиться со многими российскими звездами, такими как Жанна Фриске, Анита Цой, Вера Брежнева, Кристина Орбакайте, Валерий Леонтьев и другие. Вскоре каждая Неделя моды в России уже не обходилась без Лисовца.

Стилист также снимался во многих картинах: «Папины дочки», «Москва.Ру», «Твой мир», «С 8 марта, мужчины!». Был ведущим телепередач «Женская форма», «Красота требует» и проекта «Неделя стиля». На данный момент является в Москве владельцем сети модных салонов «Парикмахерская Контора», школы стиля LISOschool, артгалереи-кофейни LISObon.

Стилист не был женат, но на днях признался, что у него есть двое внебрачных детей.

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В Стамбуле помянули шехидов Отечественной войны

26 сентября, 12:14


В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов, сообщает Репорт.

Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Фондом молодежи Турции, началось в мечети Айя-София с утренней молитвы в память о шехидах.

Затем перед мечетью для местных и зарубежных СМИ от имени молодежи Турции было озвучено заявление.

В документе отмечается, что Турция была рядом с братской страной в то время, как азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева золотыми буквами вписывала в историю победу в Карабахской войне.

Было отмечено, что основной причиной победы Азербайджана в войне стала решительность главы государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней войны был рядом с Азербайджаном и никогда не оставил братскую республику одну.

Турецко-азербайджанское братство прошло через самые сложные периоды истории. 103 года назад, в 1918-ом году Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши освободила Баку от оккупации. Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев: «Приход турецкой армии в Азербайджан, Баку, спасение Азербайджана от дашнакской агрессии живет в сердце каждого азербайджанца. Азербайджанский народ никогда не забудет помощи, оказанной ему турецким народом в тот тяжелый период».

В продолжение этих исторических связей президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, флаги обеих стран развеваются вместе. Это, в свою очередь, источник гордости для дружбы двух стран и источник страха для врагов. Победа в Отечественной войне изменила баланс сил в регионе и попала в историю, как очередной пример единства и солидарности между Азербайджаном и Турцией.