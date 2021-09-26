Уроженец Баку Лисовец учит, как выглядеть стильно осенью и зимой

Российский стилист Владислав Лисовец считает, что осенью и зимой можно и нужно выглядеть стильно. Дизайнер посоветовал не бояться сочетать между собой разные цвета. Смелые решения и эксперименты только приветствуются.

«Предпочтительно нужно носить что-то больше летнее: розовый, бледно-голубой, фиалковый, сиреневый, желтый, оранжевый. Миксовать их можно с осенними цветами: бордовым, темно-зеленым, рыжим, добавляя во все темное один светлый или во все летнее один «взрослый» цвет. В этом сезоне зимний образ с летними оттенками будет смотреться вполне уместно», — считает Лисовец (цитата по «Спутнику»).

Влад Лисовец родился и вырос в Баку. Для реализации своей мечты в 1994 году переехал в Москву, где начал работать в парикмахерской. Ему удалось познакомиться со многими российскими звездами, такими как Жанна Фриске, Анита Цой, Вера Брежнева, Кристина Орбакайте, Валерий Леонтьев и другие. Вскоре каждая Неделя моды в России уже не обходилась без Лисовца.

Стилист также снимался во многих картинах: «Папины дочки», «Москва.Ру», «Твой мир», «С 8 марта, мужчины!». Был ведущим телепередач «Женская форма», «Красота требует» и проекта «Неделя стиля». На данный момент является в Москве владельцем сети модных салонов «Парикмахерская Контора», школы стиля LISOschool, артгалереи-кофейни LISObon.

Стилист не был женат, но на днях признался, что у него есть двое внебрачных детей.