Грузия может пересмотреть стратегию ковид-вакцинации

26 сентября, 19:09

Стратегия вакцинации от коронавируса в Грузии должна быть пересмотрена, считает руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

«До сих пор население было активным и само приходило в прививочные пункты, но теперь наоборот – мы активнее должны доносить прививочные пункты до населения. Первичное здравоохранение должно активизироваться», — приводит его слова Первый канал Грузии.

Темпы вакцинации от коронавируса в Грузии замедлились примерно в два раза. Если еще в начале сентября в день в стране проводили в среднем по 20 тысяч прививок, однако теперь этот показатель не превышает 13 тысяч.

Как указывает Гамкрелидзе, «относительно хорошая» ситуация с вакцинацией в Тбилиси, где привито более 40% взрослого населения, а также в Аджарии – более 30% взрослого населения. Остальные регионы, по его словам, отстают.

Главный эпидемиолог страны говорит о важности активизации населения, особенно пожилых граждан, подчеркивая при этом, что от этого будет зависеть тяжесть пятой волны.

«Чем больше людей будет вакцинировано, тем меньше будет смертность (…) В течение трех этих месяцев активизация особенно важна», — заявил он.

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В Стамбуле помянули шехидов Отечественной войны

26 сентября, 12:14


В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов, сообщает Репорт.

Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Фондом молодежи Турции, началось в мечети Айя-София с утренней молитвы в память о шехидах.

Затем перед мечетью для местных и зарубежных СМИ от имени молодежи Турции было озвучено заявление.

В документе отмечается, что Турция была рядом с братской страной в то время, как азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева золотыми буквами вписывала в историю победу в Карабахской войне.

Было отмечено, что основной причиной победы Азербайджана в войне стала решительность главы государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней войны был рядом с Азербайджаном и никогда не оставил братскую республику одну.

Турецко-азербайджанское братство прошло через самые сложные периоды истории. 103 года назад, в 1918-ом году Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши освободила Баку от оккупации. Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев: «Приход турецкой армии в Азербайджан, Баку, спасение Азербайджана от дашнакской агрессии живет в сердце каждого азербайджанца. Азербайджанский народ никогда не забудет помощи, оказанной ему турецким народом в тот тяжелый период».

В продолжение этих исторических связей президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, флаги обеих стран развеваются вместе. Это, в свою очередь, источник гордости для дружбы двух стран и источник страха для врагов. Победа в Отечественной войне изменила баланс сил в регионе и попала в историю, как очередной пример единства и солидарности между Азербайджаном и Турцией.