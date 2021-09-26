Трамп обвинил Байдена в «погружении США в ад»

Бывший президент США Дональд Трамп высказался о проблеме «вторжения» мигрантов в страну. Всё дело в том, что порядка 14 тысяч нелегалов разбили лагерь под мостом, соединяющим техасский город Дель-Рио и мексиканский Сьюдад-Акунья. Экс-президент недоволен администрацией действующего президента за превращение страны в «лагерь для мигрантов».

«Нашу страну превращают в лагерь для мигрантов», — заявил Дональд Трамп на митинге в городе Перри в штате Джорджия, слова которого приводит «Лайф» со ссылкой на Newsmax.

Бывший американский лидер уверен, что кто-то портит и разрушает Америку. Если бы он был президентом, «этого никогда бы не произошло», убежден Трамп.

«Посмотрите, что случилось при президенте Джо Байдене: наша страна погружается в ад», — раздосадованно подчеркнул Трамп.