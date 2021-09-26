На Каспии бушуют почти 5-метровые волны

26 сентября, 17:42

26 сентября по состоянию на 12:00 в Азербайджана продолжают наблюдаться нестабильные погодные условия: молнии, местами проливные дожди, сильный северо-западный ветер, а в высокогорных районах – ​​снег, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Количество осадков составило: в Грызе (Гудялчай) – 26 мм, Тенгеалты (Валвалачай) – 20 мм, Шабране (Гилгилчай) – 13 мм, Исмаиллы – 11 мм, Алтыагадже – 9 мм, Гедабеке, Халтане – 8 мм, Лазе – 7 мм, Губе – 6 мм, Хармидорчае – 5 мм, Габале – 4 мм, Исмаиллы, Шамахе, Гёйчае, Гусаре – 3 мм, Хыналыге, Кюрдамире, Хачмазе, Гобустане – 2 мм, Шеки, Гейгеле, Огузе, Кишчае (Шеки), Тертере, Мингячевире, Евлахе, Зердабе, Сальяне, Сабирабаде, Гаджигабуле, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре – до 1 мм.

Что касается Баку и Абшеронского полуострова, то в Маштаге выпал 21 мм осадков (93% месячной нормы), Баку – 12 мм (70% месячной нормы), Сумгайыте – 8 мм (44% месячной нормы), Пираллахи – 6 мм (41% месячной нормы).

В результате дождя повысился уровень воды в реках Гильгилчай (Шабран) и Хармидорчай (Халтан).

Первый снег выпал в поселках Хыналыг (Губа), Лаза (Гусар), горных участках Гедабека, на горах Кяпаз, Гошгар, Шахдаг. Высота снежного покрова на Шахдаге достигла 1 сантиметра.

Дует сильный северо-западный ветер. В Тертере скорость ветра достигает 28 м/с, Агдаме – 26 м/с, Гяндже – 25 м/с, Бейлагане, Гёйчае, Нафталане – 24 м/с, Хыналыге, Дашкесане – 23 м/с, Барде, Хачмазе – 22 м/с, Набрани, Товузе, Евлахе – 20 м/с, Мингячевире – 18 м/с, Сабирабаде – 17 м/с, Лянкяране, Халтане, Шеки – 15 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове: на Нефтяных камнях – 32 м/с, в Маштаге – 28 м/с, на острове Чилов – 27 м/с, в Баку, Пираллахи – 25 м/с, на острове Гум – 20 м/с, в Сумгайыте – 19 м/с. Высота волн в Каспийском море достигала 4,6 метра.

Нестабильные погодные условия в стране продлятся до полудня, после чего ожидается постепенное прекращение дождя, а 27 сентября погода будет в основном без осадков.

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В Стамбуле помянули шехидов Отечественной войны

26 сентября, 12:14


В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов, сообщает Репорт.

Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Фондом молодежи Турции, началось в мечети Айя-София с утренней молитвы в память о шехидах.

Затем перед мечетью для местных и зарубежных СМИ от имени молодежи Турции было озвучено заявление.

В документе отмечается, что Турция была рядом с братской страной в то время, как азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева золотыми буквами вписывала в историю победу в Карабахской войне.

Было отмечено, что основной причиной победы Азербайджана в войне стала решительность главы государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней войны был рядом с Азербайджаном и никогда не оставил братскую республику одну.

Турецко-азербайджанское братство прошло через самые сложные периоды истории. 103 года назад, в 1918-ом году Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши освободила Баку от оккупации. Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев: «Приход турецкой армии в Азербайджан, Баку, спасение Азербайджана от дашнакской агрессии живет в сердце каждого азербайджанца. Азербайджанский народ никогда не забудет помощи, оказанной ему турецким народом в тот тяжелый период».

В продолжение этих исторических связей президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, флаги обеих стран развеваются вместе. Это, в свою очередь, источник гордости для дружбы двух стран и источник страха для врагов. Победа в Отечественной войне изменила баланс сил в регионе и попала в историю, как очередной пример единства и солидарности между Азербайджаном и Турцией.