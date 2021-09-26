Песков: Позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна

26 сентября, 17:28

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана по Крыму не разрушают перспективы успешного проведения его предстоящего визита в РФ.

Несколько дней назад Эрдоган в рамках сессии Генассамблеи ООН заявил, что Турция не признает Крым частью России и считает полуостров аннексированной территорией.

По словам Пескова, не нужно «излишне экзальтировать ситуацию».

«Все-таки Турция — это наш партнер, с которым у нас весьма развитые отношения. И на фоне этих развитых отношений с которым также у нас сохраняются разногласия. Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна, и они ее не скрывали», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля добавил, что заявления турецкого лидера «чуть-чуть, так сказать, оставили неприятный след», однако это не рушит перспективы проведения успешного и содержательного рабочего визита Эрдогана в Россию.

Также он сообщил, что темой предстоящих переговоров президентов России и Турции станет террористическая активность в сирийском Идлибе, которая представляет собой большую опасность и мешает процессу урегулирования в регионе.

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В Стамбуле помянули шехидов Отечественной войны

26 сентября, 12:14


В турецком Стамбуле в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны состоялась церемония почтения памяти шехидов, сообщает Репорт.

Мероприятие, организованное Министерством молодежи и спорта совместно с Фондом молодежи Турции, началось в мечети Айя-София с утренней молитвы в память о шехидах.

Затем перед мечетью для местных и зарубежных СМИ от имени молодежи Турции было озвучено заявление.

В документе отмечается, что Турция была рядом с братской страной в то время, как азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева золотыми буквами вписывала в историю победу в Карабахской войне.

Было отмечено, что основной причиной победы Азербайджана в войне стала решительность главы государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых дней войны был рядом с Азербайджаном и никогда не оставил братскую республику одну.

Турецко-азербайджанское братство прошло через самые сложные периоды истории. 103 года назад, в 1918-ом году Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паши освободила Баку от оккупации. Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев: «Приход турецкой армии в Азербайджан, Баку, спасение Азербайджана от дашнакской агрессии живет в сердце каждого азербайджанца. Азербайджанский народ никогда не забудет помощи, оказанной ему турецким народом в тот тяжелый период».

В продолжение этих исторических связей президенты Азербайджана и Турции называют друг друга братьями, флаги обеих стран развеваются вместе. Это, в свою очередь, источник гордости для дружбы двух стран и источник страха для врагов. Победа в Отечественной войне изменила баланс сил в регионе и попала в историю, как очередной пример единства и солидарности между Азербайджаном и Турцией.