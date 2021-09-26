В Москве прошло мероприятие по случаю 880-летия со дня рождения Низами: фото

2021 год объявлен в Азербайджане Годом Низами Гянджеви. 26 февраля в Кеворкинг Центре состоялось мероприятие, посвященное 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта, корифея мировой литературы.

Организатор мероприятия — МНКА азербайджанцев г.Москвы под руководством Али Алиевича Казымова. В мероприятии приняли участие российские и азербайджанские ученые, литературоведы, представители общественности и диаспоры Азербайджана в России.

Председатель МНКА азербайджанцев г.Москвы, выступая на мероприятии, поприветствовал гостей выразил радость встречей с нашими соотечественников и с их семьями и детьми в мероприятии. Али Алиевич рассказал о важности изучения творчества Низами Гянджеви, являющегося ценным достоянием национального наследия нашего народа, и приобщению к его творчеству подрастающего поколения и детей.

Ведущий мероприятия доктор исторических наук Ашраф Гусейнов отметил, что произведения писателей и мыслителей служат расширению связей между странами и народами за пределами границ. В этой связи подчеркнул важность творчества Низами Гянджеви, отмечая всемирно известное произведение «Хамса», которая стоит на вершине поэтической и философской мысли.

Выступавшие Султан Марзили,Афаг Шыхлы,Ахмед Абилов и другие в своих выступлениях отметили важность изучения и пропаганда наследия и творчества великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви вновь покажет всему миру величие азербайджанского народа,его культуры и древней истории.