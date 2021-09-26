Турецкая компания реконструирует трассу республиканского значения в Казахстане

26 сентября, 15:03

Комитет автомобильных дорог МИИР РК подписал контракт с турецкой компанией EH ESER Taahhut Ve Sanayi Anonim Sirketi на реконструкцию участка автомобильной дороги республиканского значения «Узынагаш-Отар» км 101-143. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя Комитета Жамбыл Бактияр и председатель совета директоров подрядной организации Ильхан Адильоглы.

После реконструкции дорога будет 1б категории с 4-х полосным движением с расчетной нагрузкой 13 тонн на ось. По проекту предусматривается строительство 2 путепроводов для проезда сельхозтехники и 32 водопропускных труб, а также 6 автобусных остановок. Завершить реконструкцию планируется в 2024 году.

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Призываем всех завтра повесить на балконах флаги Азербайджана!

26 сентября, 13:55


Завтра первая годовщина начала Отечественной войны.

Как сообщает Minval, ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти в дань уважения памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу азербайджанских земель в 44-дневной войне.

Страна готовится к Дню памяти уже несколько дней. На балконах зданий на некоторых улицах и проспектах Баку в рамках подготовки к завтрашнему дню уже вывешены флаги.

Призываем всех граждан Азербайджана присоединиться к этой акции. В годовщину 44-дневной войны каждый может проявить солидарность, вывесив на балконе флаг, как и в период боевых действий.

Отметим, что на территории всей страны в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.