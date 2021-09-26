Том Круз и Хейли Этвелл решили остаться друзьями

26 сентября, 14:30

Американский актёр Том Круз расстался со своей партнёршей по фильму «Миссия: невыполнима 7» британской актрисой Хейли Этвелл.

На протяжении съёмок фильма их отношения развивались очень бурно, что было заметно широкому кругу зрителей по факту того, на каких совместных мероприятиях присутствовала пара. В частности, Круз и Этвелл вместе посетили Уимблдонский турнир по теннису. Однако, впоследствии они решили остаться друзьями. Точные причины не раскрываются, но источник газеты рассказал о насыщенном рабочем графике Круза.

«Они по-прежнему счастливы работать вместе. Жаль, но такое случается. Они хорошо относятся друг к другу, как и раньше», — приводит слова источника «Лайф» со ссылкой на The Sun.

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Призываем всех завтра повесить на балконах флаги Азербайджана!

26 сентября, 13:55


Завтра первая годовщина начала Отечественной войны.

Как сообщает Minval, ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти в дань уважения памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу азербайджанских земель в 44-дневной войне.

Страна готовится к Дню памяти уже несколько дней. На балконах зданий на некоторых улицах и проспектах Баку в рамках подготовки к завтрашнему дню уже вывешены флаги.

Призываем всех граждан Азербайджана присоединиться к этой акции. В годовщину 44-дневной войны каждый может проявить солидарность, вывесив на балконе флаг, как и в период боевых действий.

Отметим, что на территории всей страны в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.