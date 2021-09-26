Том Круз и Хейли Этвелл решили остаться друзьями

Американский актёр Том Круз расстался со своей партнёршей по фильму «Миссия: невыполнима 7» британской актрисой Хейли Этвелл.
На протяжении съёмок фильма их отношения развивались очень бурно, что было заметно широкому кругу зрителей по факту того, на каких совместных мероприятиях присутствовала пара. В частности, Круз и Этвелл вместе посетили Уимблдонский турнир по теннису. Однако, впоследствии они решили остаться друзьями. Точные причины не раскрываются, но источник газеты рассказал о насыщенном рабочем графике Круза.
«Они по-прежнему счастливы работать вместе. Жаль, но такое случается. Они хорошо относятся друг к другу, как и раньше», — приводит слова источника «Лайф» со ссылкой на The Sun.