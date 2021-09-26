Напавший на консульство Турции во Франции армянин получил 6 месяцев домашнего ареста

26 сентября, 14:15

Один из двух участников атаки на генеральное консульство Турции во французском городе Марсель в 2016 году приговорен к 6 месяцам домашнего ареста, сообщает Anadolu.

По данным издания, нападавший является этническим армянином.

Дело рассматривалось в Апелляционном суде Марселя.

Основанием для обвинительного приговора послужили данные дактилоскопической экспертизы, доказавшей, что на одной из брошенных в здание консульства бутылок с коктейлем Молотова были отпечатки пальцев подсудимого.

Судья Карина Сабурин приговорила мужчину к трем годам отсроченного тюремного заключения за «атаку на место, требующее уважения» с заменой его на 6 месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Личность второго исполнителя атаки не установлена.

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Призываем всех завтра повесить на балконах флаги Азербайджана!

26 сентября, 13:55


Завтра первая годовщина начала Отечественной войны.

Как сообщает Minval, ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти в дань уважения памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу азербайджанских земель в 44-дневной войне.

Страна готовится к Дню памяти уже несколько дней. На балконах зданий на некоторых улицах и проспектах Баку в рамках подготовки к завтрашнему дню уже вывешены флаги.

Призываем всех граждан Азербайджана присоединиться к этой акции. В годовщину 44-дневной войны каждый может проявить солидарность, вывесив на балконе флаг, как и в период боевых действий.

Отметим, что на территории всей страны в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.