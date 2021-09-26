Напавший на консульство Турции во Франции армянин получил 6 месяцев домашнего ареста

Один из двух участников атаки на генеральное консульство Турции во французском городе Марсель в 2016 году приговорен к 6 месяцам домашнего ареста, сообщает Anadolu.

По данным издания, нападавший является этническим армянином.

Дело рассматривалось в Апелляционном суде Марселя.

Основанием для обвинительного приговора послужили данные дактилоскопической экспертизы, доказавшей, что на одной из брошенных в здание консульства бутылок с коктейлем Молотова были отпечатки пальцев подсудимого.

Судья Карина Сабурин приговорила мужчину к трем годам отсроченного тюремного заключения за «атаку на место, требующее уважения» с заменой его на 6 месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Личность второго исполнителя атаки не установлена.