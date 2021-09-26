Задержаны лица, пытавшиеся без разрешения поехать в Кельбаджар

26 сентября, 13:55


Сотрудники органов внутренних дел продолжают принимать меры по предотвращению попыток проезда людей без разрешения, в обход блокпостов на территории, которые освобождены от оккупации, но не полностью очищены от мин и других взрывчатых веществ.

Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, 25 сентября сотрудники Кяльбаджарского районного отдела полиции задержали Хикмета Шукюрова, Эльчина Алиева, Натига Джаббарова, Джамаледдина Гасымова, Сейфуллу Джаббарова, Замина Гараева, Фируза Ахундова, Ниямеддина Салахова, Бахшеиша Самедова, Мурада Алиева и Рамиза Бандалиева, пытавшихся без разрешения проехать в освобожденный от оккупации Кяльбаджарский район, передает APA. Они были приглашены в отдел полиции, где с ними провели профилактические беседы и предупредили, что мины и взрывчатые вещества могут поставить под угрозу их жизнь.

Решением суда по отношению к задержанным применены административные санкции.

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Призываем всех завтра повесить на балконах флаги Азербайджана!

26 сентября, 13:55


Завтра первая годовщина начала Отечественной войны.

Как сообщает Minval, ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти в дань уважения памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу азербайджанских земель в 44-дневной войне.

Страна готовится к Дню памяти уже несколько дней. На балконах зданий на некоторых улицах и проспектах Баку в рамках подготовки к завтрашнему дню уже вывешены флаги.

Призываем всех граждан Азербайджана присоединиться к этой акции. В годовщину 44-дневной войны каждый может проявить солидарность, вывесив на балконе флаг, как и в период боевых действий.

Отметим, что на территории всей страны в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.