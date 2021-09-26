Умер один из основателей рок-группы Status Quo Алан Ланкастер

26 сентября, 13:25


Основатель британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил близкий друг музыканта Крейг Беннет в Facebook.

Музыкант скончался в своем доме в Австралии, где прожил 45 лет. Беннетт рассказал, что Ланкастер какое-то время страдал от рассеянного склероза.

«Я убит горем, объявив о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo», — написал Беннетт.

Status Quo — британская рок-группа, основанная бас-гитаристом Аланом Ланкастером и гитаристом Фрэнсисом Росси в 1962 году в Лондоне. Группа играла в стиле рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги. С 2005 является рекордсменом Великобритании по количеству синглов, входивших в официальный чарт. 22 сингла группы входили в британскую «десятку». Общемировой тираж всех пластинок Status Quo к 2008 году составил 118 миллионов.

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Призываем всех завтра повесить на балконах флаги Азербайджана!

26 сентября, 13:55


Завтра первая годовщина начала Отечественной войны.

Как сообщает Minval, ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти в дань уважения памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу азербайджанских земель в 44-дневной войне.

Страна готовится к Дню памяти уже несколько дней. На балконах зданий на некоторых улицах и проспектах Баку в рамках подготовки к завтрашнему дню уже вывешены флаги.

Призываем всех граждан Азербайджана присоединиться к этой акции. В годовщину 44-дневной войны каждый может проявить солидарность, вывесив на балконе флаг, как и в период боевых действий.

Отметим, что на территории всей страны в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.