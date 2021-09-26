Павел Дуров объяснил блокировку бота «Умного голосования» в Telegram

26 сентября, 13:11


Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил в собственном Telegram-канале, «почему Telegram приходится подчас предпринимать необычные шаги в плане модерирования контента», — такие, как блокировка «некоего приложения на тему выборов».

Не упоминая ни разу название бота — «Умное голосование», — Дуров указал, что его блокировки, которой требовало местное законодательство, удалось бы избежать в случае, если бы IT-гиганты Apple и Google заняли другую позицию по этому вопросу. «Однако начало боя с этими двумя технологическими компаниями и правительством в одно и то же время приведет к немедленной блокировке Telegram для миллионов пользователей», — подчеркнул основатель мессенджера.

По его мнению, подобное поведение со стороны администрации мессенджера имеет смысл, только если требование законодательства противоречит правам человека. В то же время «требование временно заблокировать связанный с избирательной кампанией бот, когда голосование уже началось, ни в коей мере не близко требованиям о ведении массовой слежки за пользователями или массовой цензуры», отметил Дуров.

«Интересы сотен миллионов пользователей Telegram для меня всегда будут несравнимо важнее интересов любой политической силы», — резюмировал основатель мессенджера.

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Призываем всех завтра повесить на балконах флаги Азербайджана!

26 сентября, 13:55


Завтра первая годовщина начала Отечественной войны.

Как сообщает Minval, ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти в дань уважения памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу азербайджанских земель в 44-дневной войне.

Страна готовится к Дню памяти уже несколько дней. На балконах зданий на некоторых улицах и проспектах Баку в рамках подготовки к завтрашнему дню уже вывешены флаги.

Призываем всех граждан Азербайджана присоединиться к этой акции. В годовщину 44-дневной войны каждый может проявить солидарность, вывесив на балконе флаг, как и в период боевых действий.

Отметим, что на территории всей страны в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.