Трагедия на Эльбрусе устами альпинистки

Альпинистка Екатерина Резникова, пострадавшая при восхождении на Эльбрус, рассказала, что резкое изменение погоды произошло во время их спуска с горы..

Когда альпинисты были на вершине, проблем из-за погоды не было. Ситуация изменилась, когда они начали спуск, — поднялась сильная метель, из-за пурги ничего не было видно.

«Очень сильный ветер поднялся, и снегопад был. Видимость была нулевая практически», — приводит ее слова телеканал «360».

Екатерина пострадала несильно, но некоторые участники экспедиции получили обморожение. Выбраться удалось благодаря спасателям. В настоящее время она находится в больнице в Нальчике.