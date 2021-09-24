Савченко надела хиджаб

25 сентября, 00:16

Бывший народный депутат Украины, экс-военнослужащая Надежда Савченко разместила в Facebook серию снимков, на которых запечатлена в зеленом длинном платье, скрывающем очертания фигуры, и синем хиджабе.

Савченко отметила, что находится в Турции. На фото бывший нардеп позирует в мечети и на ее фоне.

«Что дает религия? Религия закладывает одинаковый набор моральных правил и ценностей для группы людей, исповедующих данную религию. Несмотря на то, что светские государства часто декларируют отсоединение церкви от государства, на практике всегда церковь оказывает большое влияние на государственную политику.  В Турции разрешены и уважаются все вероисповедания. Однако Турция страна, где преимущественно люди исповедуют ислам», – написала Савченко.

Релігія — опіум для народу — як сказав, колись, класик ХХ століття. З ним можна не погодитися.

Що дає релігія? Релігія…

Опубликовано Надія Савченко Четверг, 23 сентября 2021 г.

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Россия второй раз за месяц сменит командующего миротворцами в Карабахе. Им станет Геннадий Анашкин

25 сентября, 01:09

Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе станет Геннадий Анашкин, сообщают армянские СМИ.

По данным агентства «Спутник», официально о назначении генерал-лейтенанта будет объявлено завтра.

Геннадий Владимирович Анашкин родился 1968 году в городе Куйбышеве (Самара), проходил службу в Германии. Анашкин служил в бывшей Югославии, где командовал парашютно-десантным батальоном в составе Миротворческих сил в Боснии и Герцеговине, был в Чечне в период первой и второй чеченских войн. Группа под командованием Анашкина участвовала в боевых действиях против Грузии в 2008 году.

Напомним, первый командующий миротворцами Рустам Мурадов завершил свою миссию 6 сентября, его сменил генерал-майор Михаил Кособоков.

Как уже писал Minval.az, новость о назначении Кособокова командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе в Азербайджане была воспринята негативно.

Кособоков ранее служил в аннексированным Крыму заместителем командующего армейским корпусом, действующим в составе Военно-морского флота.

До этого, с 2015-го по 2017 год, он занимал должность командующего 7-й российской военной базой в оккупированной Абхазии. До недавнего времени Михаил Кособоков занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией ВС РФ.

Части 58-й армии расположены на Северном Кавказе, а также в оккупированной Южной Осетии.