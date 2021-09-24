Савченко надела хиджаб

Бывший народный депутат Украины, экс-военнослужащая Надежда Савченко разместила в Facebook серию снимков, на которых запечатлена в зеленом длинном платье, скрывающем очертания фигуры, и синем хиджабе.
Савченко отметила, что находится в Турции. На фото бывший нардеп позирует в мечети и на ее фоне.
«Что дает религия? Религия закладывает одинаковый набор моральных правил и ценностей для группы людей, исповедующих данную религию. Несмотря на то, что светские государства часто декларируют отсоединение церкви от государства, на практике всегда церковь оказывает большое влияние на государственную политику. В Турции разрешены и уважаются все вероисповедания. Однако Турция страна, где преимущественно люди исповедуют ислам», – написала Савченко.
Релігія — опіум для народу — як сказав, колись, класик ХХ століття. З ним можна не погодитися.
Що дає релігія? Релігія…
Опубликовано Надія Савченко Четверг, 23 сентября 2021 г.