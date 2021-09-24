Савченко надела хиджаб

Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе станет Геннадий Анашкин, сообщают армянские СМИ.

По данным агентства «Спутник», официально о назначении генерал-лейтенанта будет объявлено завтра.

Геннадий Владимирович Анашкин родился 1968 году в городе Куйбышеве (Самара), проходил службу в Германии. Анашкин служил в бывшей Югославии, где командовал парашютно-десантным батальоном в составе Миротворческих сил в Боснии и Герцеговине, был в Чечне в период первой и второй чеченских войн. Группа под командованием Анашкина участвовала в боевых действиях против Грузии в 2008 году.

Напомним, первый командующий миротворцами Рустам Мурадов завершил свою миссию 6 сентября, его сменил генерал-майор Михаил Кособоков.

Как уже писал Minval.az, новость о назначении Кособокова командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе в Азербайджане была воспринята негативно.

Кособоков ранее служил в аннексированным Крыму заместителем командующего армейским корпусом, действующим в составе Военно-морского флота.

До этого, с 2015-го по 2017 год, он занимал должность командующего 7-й российской военной базой в оккупированной Абхазии. До недавнего времени Михаил Кособоков занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией ВС РФ.

Части 58-й армии расположены на Северном Кавказе, а также в оккупированной Южной Осетии.