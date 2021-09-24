Хамоян: Пашинян должен снять костюм, который был сшит не для него

Геополитика, как известно, является наукой об отношениях окружающей среды с политическими процессами. Регулятором же всех действий является человек, которому всегда есть чего ждать от природы.

Любые изменения в природе влияют на ход процессов, за которыми стоят интересы человека. Неслучайно геополитика рассматривает государства в движении, чтобы не упустить из внимания малейшие изменения. Они всегда имеют цену и оказывают воздействие на конъюнктуру.

Стало быть, климатические свойства тоже воздействуют на умонастроения людей, которые вовлечены в геополитические действия. Как минимум, они предопределяют темперамент, энергичность и подвижность людей, которым приходится принимать решения за остальных.

Наблюдая за ходом 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, невольно приходишь к мысли о том, что на высотах международной структуры воздух более разряженный, и он вынуждает быть более индифферентным и не в меру хладнокровным. Горячая повестка, над которой сегодня работают лидеры государств, вызывает острое беспокойство масс. Им не терпится увидеть своими глазами прок от деятельности мировых лидеров в упрочении мира и стабильности.

Однако, как и прежде, политики высокого уровня только говорят о мире, но никак не озадачивают себя осуществлением действий, которые закрепляли бы их обещания.

К счастью, есть прямо противоположные примеры, когда главы государств и правительств умеют стоять за своими словами и достойно подкрепляют их работающими инициативами.

Президент Ильхам Алиев в своем пространном выступлении принципиально коснулся болевых точек мировой геополитики, справедливо заметив, что ООН не справляется с возложенными на нее функциями и обязательствами. В своей речи глава азербайджанского государства предметно обвинил самую маститую международную структуру в нежелании добиваться исполнения резолюций главного органа ООН, коей является Совет Безопасности.

Напомнив мировой политической элите о проблемной судьбе четырех резолюций СБ ООН, которые были приняты в 1993 году, Ильхам Алиев укоризненно отметил, что Азербайджан сам был вынужден взять на себя миссию по реализации положений этих документов.

Ровно год назад, за несколько дней до юбилейной, 75-ой сессии Генассамблеи, президент Алиев предупредил сообщество о том, что дело на Кавказе ввиду агрессивной политики Армении неизбежно двигается в сторону радикального разрешения. ООН и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали невозмутимый вид, словно ничего экстраординарного не происходило в Южном Кавказе.

То было последнее предупреждение агрессору и его заступникам, которые погрязли в шапкозакидательстве и беспардонности. И 27-го сентября грянула война, Баку доказал, что слов на ветер не бросает.

Поднаторевшие в лицемерии политики и спекулянты от геополитического базара вдруг вспомнили о мире, о том, что Азербайджан подрывает скрепы стабильности, создавая нежелательный прецедент с использованием силового фактора. Но ведь президент Алиев неоднократно предупреждал мировых лидеров о недопустимости нарушения Арменией норм международного права.

Мир терпеливо воспринимал армянское хулиганство, наплевательское отношение Еревана к нормам общежития и поплатился за самоуверенность.

Потому сегодня Ильхам Алиев на сессии Генассамблеи напоминает забывчивым кругам, что не Азербайджан начал войну, а Армения, сознание которой попутали непомерно высокие амбиции и территориальные притязания. Баку всего лишь ответил на дерзкий выпад соседа-экспансиониста, приводя его в чувство.

Никто и никогда не осудит Азербайджан за то, что он стоял и продолжает пребывать на правдивой стороне истории. Он всего лишь восстановил букву и престиж международного права, за что заслуживает высокой оценки.

Азербайджанский лидер вполне обоснованно и убедительно обратил внимание сообщества на особенности новых геополитических реалий, что продолжают складываться ввиду триумфальной военной победы Баку. Эта победа – ключ к оздоровлению, расширению границ доверия, что важно в поствоенных условиях.

Народы устают от продолжительной конфронтации, желают скорейшего воцарения мира, чтобы найти способы упрочения стабильности, формы самовыражения ради повышения качества жизни, усиления запаса прочности стабильности.

Но, увы, Армения не без участия определенных внешних сил продолжает отравлять среду реваншизмом, делает попытки эскалации, не желая развернуться в сторону предсказуемости. Но это не мешает Баку вместе со своим союзником в лице Анкары сделать Еревану предложение, от которого трудно отказаться.

Фактически агрессору, которого Азербайджан положил на лопатки в течение 44 дней, перепал подарок судьбы. Но он не только недооценил счастливый разворот, а даже пошел искривленным путем в сторону неопределенности, наивно полагая, что есть шанс спасти мертвое положение. Спасти что и во имя чего? Вопросы эти далеко не риторические.

Ильхам Алиев недвусмысленно предложил сообществу, мировым институтам, высшим инстанциям ООН, лидерам государств повлиять на Ереван, чтобы он не зарывался и встал бы на путь примирения. Если не одумается, себе же будет дороже.

Азербайджанский лидер четок и конкретен в оценке ситуации и выборе средств для реализации собственной позиции. Он сказал, что сегодня перед Арменией выбор не велик – или она ставит на мир и получает возможность быстрого оздоровления, или же идет вспять, затуманивая собственное будущее.

Ильхам Алиев воздал должное политике Турции, которая с первых дней армяно-азербайджанского противостояния пыталась оказать внушение армянской политической элите, чтобы не оступилась. Агрессор отказался от добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с соседями, выбрал худшее. Что из этого заимел, известно.

Неслучайно президент Реджеп Эрдоган в своем вступлении напомнил, что в Южном Кавказе ввиду окончания войны появились привлекательные условия для развития инфраструктуры и логистики. Это сигнал деловой элите многих стран о наличии благоприятных условий для бизнеса.

Грех не воспользоваться преференциями ради будущего и региона, и глобального пространства. Но, похоже, лидерам влиятельных стран, тех государств, которые вторят разрушительным устремлениям радикальных армянских сил, чужды заботы о мире и благоденствии. Им ближе рост напряженности, провоцирование новых военных инцидентов.

Но им должно быть известно, что Азербайджан с прагматичной и эффективной политикой своего лидера вконец переломил обстановку в регионе в пользу торжества идеалов мира и добра.

Устойчивый мир на Кавказе, прочная стабильность являются производными той политики, которую на протяжении последних лет осуществляет Баку совместно с союзниками и партнерами ради предсказуемого будущего.

Азербайджанский феномен еще и являет собой месседж политическим бонзам, чтобы изредка спускались вниз по иерархической лестнице, чтобы ощутить температуры умеренных широт. Они невероятно полезны для приобретения профессиональной смекалки, хотя бы ради того, чтобы вконец избавить человечество от таких синдромов, как двойные стандарты и перепады избирательности в решении судьбоносных вопросов.

Тофик Аббасов, аналитик