Посол Ирана: Третьи стороны не смогут испортить отношения с Азербайджаном

24 сентября, 19:33

«Отношения между Азербайджаном и Ираном являются добрососедскими. А третьи стороны не хотят этого. В последнее время я провел две встречи с Хикметом Гаджиевым и подробно обсудил с ним двусторонние отношения».

Об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусеви.

По его словам, на последней встрече Х.Гаджиев передал ему мессиджи Президента Азербайджана Президенту Ирана: «К сожалению, в соцсетях распространяют много недостоверной информации. Но я с уверенностью заявляю, что мы расследовали вопрос, связанный с грузовиками. Выяснилось, что это сделали частные компании. Мы предупредили частные компании, чтобы они с уважением относились к территориальной целостности Азербайджана. Армения – один из наших соседей. Мы всегда были против сепаратизма. В заявлениях нашего религиозного лидера, президента было отмечено, что Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана. Третьи стороны не смогут испортить двусторонние отношения» (цитата по АПА).

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Иранский посол: Информация об учениях была предоставлена азербайджанской стороне много месяцев назад

24 сентября, 19:43

«Вопрос, связанный с учениями, проведенными Ираном, представлен в ошибочной форме. Позиции государств выражают представители официальных структур, а не другие лица».

Об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусеви.

Посол отметил, что информация об учениях была предоставлена азербайджанской стороне много месяцев назад, это были плановые учения: «Эти учения проводятся планово, предыдущие учения прошли в Западном Азербайджане. Наша военная мощь не может считаться угрозой для наших друзей» (цитата про АПА).