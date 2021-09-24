Посол Ирана: Третьи стороны не смогут испортить отношения с Азербайджаном

«Отношения между Азербайджаном и Ираном являются добрососедскими. А третьи стороны не хотят этого. В последнее время я провел две встречи с Хикметом Гаджиевым и подробно обсудил с ним двусторонние отношения».

Об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусеви.

По его словам, на последней встрече Х.Гаджиев передал ему мессиджи Президента Азербайджана Президенту Ирана: «К сожалению, в соцсетях распространяют много недостоверной информации. Но я с уверенностью заявляю, что мы расследовали вопрос, связанный с грузовиками. Выяснилось, что это сделали частные компании. Мы предупредили частные компании, чтобы они с уважением относились к территориальной целостности Азербайджана. Армения – один из наших соседей. Мы всегда были против сепаратизма. В заявлениях нашего религиозного лидера, президента было отмечено, что Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана. Третьи стороны не смогут испортить двусторонние отношения» (цитата по АПА).